ParadiseFM | Aantal coronabesmettingen onder de 100

Op Curaçao waren gisteren 94 coronabesmettingen geregistreerd. Daarmee is het aantal besmettingen onder de 100 gekomen.

In totaal kwamen er zondag 5 nieuwe besmettingen bij. Eén nieuwe besmetting kon direct worden gelinkt aan al bekende besmettingen. Er werden 15 mensen genezen verklaard. In totaal 228 personen zijn er getest.

Er liggen nog zes mensen die zijn besmet met Covid-19 in het ziekenhuis, waarvan drie op de intensive care. Zaterdag werden op Curaçao voor het eerst in lange tijd geen nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.

Hiervoor werden zaterdag in totaal tweehonderd mensen getest, niemand bleek positief. Het aantal besmettingen is de afgelopen weken flink gedaald op het eiland. Begin december waren er nog meer dan 1800 actieve besmettingen. Maatregelen, zoals een avondklok en een verbod op bijeenkomsten, lijken effect te hebben.

De overheid is over het algemeen tevreden over het gedrag van de burgers. Sinds maart vorig jaar zijn twintig personen op het eiland aan de gevolgen van Covid-19 overleden.

Bron: ParadiseFM