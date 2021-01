ParadiseFM | 25-jarige Colombiaan overlijdt op vlucht naar Aruba

Een 25-jarige in Colombia geboren man met een Amerikaans paspoort is gisteren op een vlucht van Amerika naar Aruba van luchtvaartmaatschappij United Airlines overleden.

Het vliegtuig landde om half vier op ons buureiland. Kort daarop bevestigde ambulance personeel de dood van de man. Hij zou op het moment van landing al twee uur dood zijn. Momenteel wordt onderzocht waar de man, die is opgestapt in Newark, is overleden.

De partner van de overledene was ook op de vlucht. Zij heeft hulp van Bureau Slachtofferhulp gekregen.

Bron: ParadiseFM