ParadiseFM | 15 jaar voor truk’i pan-moord

De rechter op Curaçao heeft vanochtend 15 jaar gevangenisstraf opgelegd aan de de 22-jarige Gherardi Jansen.

Volgens de rechter is bewezen dat Jansen ruim drie jaar geleden de 35-jarige Gwensley Frederick heeft doodgeschoten in Palu Blanku. Het slachtoffer werkte die avond in een truk’I pan.

De dader zou niet tevreden zijn over het eten dat hij kreeg en kwam later terug met een pistool. Hij schoot daarop Frederick dood. Er was 18 jaar tegen hem geëist.

Bron: ParadiseFM