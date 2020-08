ParadiseFM | Geen verandering in reisrestricties

Ondanks de berichten die rondgingen dit weekend, zijn de restricties voor inkomende reizigers voorlopig nog onveranderd.

Dat blijkt uit de laatste informatie van de overheid. De luchthaven is gesloten voor verschillende landen, maar er zijn uitzonderingen voor reizigers uit laag en midden risicolanden.

Op de laatste landenlijst van 6 augustus is Nederland bijvoorbeeld aangemerkt als midden risicoland: je hoeft vanuit Nederland dus niet in quarantaine, maar moet wel een PCR-test doen. Aruba en Sint Maarten staan niet op die lijst waardoor je dus toestemming moet aanvragen om Curaçao binnen te komen en in quarantaine moet.

Klik hier voor de laatste landenlijst

Klik hier om een verzoek in te dienen vanuit een hoog risicoland

Bron: ParadiseFM