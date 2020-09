ParadiseFM | Overval op huis specialist

In de wijk Van Engelen zijn overvallers gisterochtend het huis van een bekende Curaçaose specialist binnen gevallen.

Drie mannen drongen rond half tien ’s ochtends het huis binnen. Een gezinslid kreeg een pistool op het hoofd gedrukt. De dieven zijn er met verschillende waardevolle spullen en een kluis met inhoud vandoor gegaan.

De overvallers reden weg in een blauwe auto. Verschillende camera’s in de buurt hebben opnames van de mannen in de auto. Volgens de politie heeft de gewelddadige overval een traumatische uitwerking op het gezin. De politie onderzoekt de zaak.

Bron: ParadiseFM