ParadiseFM | Aruba deporteert bijna 100 illegale Venezolanen

Een groep van bijna honderden Venezolanen is gisteren tijdens een ‘humanitaire vlucht’ terug gevlogen naar Venezuela.

De meeste passagiers hebben geen geldige verblijfspapieren en zaten al lange tijd vast in de detentiecapaciteit van de Kustwacht op Aruba. Ook waren er enkele Venezolanen die zich vrijwillig hadden gemeld om terug naar huis te kunnen.

Gisteren werd ook bekend dat vijftien ongedocumenteerden in de detentiecapaciteit van de Kustwacht besmet zijn met het coronavirus. Ze zitten volgens het hoofd van de Arubaanse kustwacht in isolatie. De personen konden vanwege hun besmetting gisteren niet met de humanitaire vlucht terug naar Venezuela.

Het aantal besmettingen op Aruba blijft hoog. Maandag waren er 1223 mensen als positief geregistreerd, in totaal 1244 mensen zijn sinds het begin van de coronacrisis hersteld. In totaal zijn 15 mensen op het eiland aan corona overleden. Er liggen 33 personen in het ziekenhuis, waarvan 9 op de intensive care. Meer dan 23.000 mensen op het eiland zijn getest.

Bron: ParadiseFM