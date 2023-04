Opinie | We weten het niet

David Davidson • Journalist Follow The Money

Het is niet de bedoeling en zelfs ongepast om een onderwerp waar je zelf stukken over schrijft groot te noemen. Maar dit verhaal uit ons eigen Koninkrijk der Nederlanden rechtvaardigt dat voor deze ene keer. Want de aandacht ervoor blijft klein.

Sinds vorige week is er beperkt consternatie over de vaststelling van Follow the Money dat een paar grote, via brievenbusfirma’s op Curaçao gevestigde goksites door Oekraïne op de sanctielijst zijn geplaatst, vanwege Russische connecties. Maar het echte verhaal is dat niemand ook maar enige grip heeft op de Curaçaose offshore online gokindustrie en het geld dat hier doorheen stroomt.

We weten niet om hoeveel miljard het gaat en waar die miljarden heengaan. We weten niet wie er aan de touwtjes trekken. We weten niet of bedrijven echt zijn, of een dekmantel.

We weten zelfs niet hoeveel online gokvergunningen er uit naam van Curaçao zijn verleend, hoewel dit aantal in de duizenden moet lopen. De Curaçaose overheid bepaalt dit namelijk niet zelf, maar vijf bedrijven, die eigenlijk niemand kent. Zij verstrekken ongebreideld licenties aan wie daar maar voor betaalt. Ieder overheidstoezicht ontbreekt.

Met alle risico’s op witwassen en criminele inmenging van dien.

Naar aanleiding van het onderzoek van Follow the Money naar de ‘Russische’ gokfirma’s bracht de Curaçaose minister Javier Silvania deze week een verklaring uit, die meer lijkt op een noodkreet. Hij spreekt van ‘ernstige zorgen’ en een ‘ongewenste en onhoudbare situatie’.

Tegelijkertijd zegt Silvania dat zijn handen gebonden zijn, omdat de wet volgens hem zo slecht is dat optreden door de overheid onmogelijk is, al zou hij het willen.

Of dat klopt? Zelfs dat weten we eigenlijk niet.

We weten alleen dat het niet klein is.

Met Henk Willem Smits en Remy Koens werken wij verder aan dit dossier.

Naschrift KKC

