Opinie | Speerpunt verkiezingscampagne MFK

Opinie door Marguérite Nahar

In de editie van de AMIGOE van donderdag 7 januari 2021 staat vermeld dat MFK een initiatiefwet heeft ingediend die strekt tot kwijtschelding van belastingschulden. Inkreible! Incredible, niet te geloven. Te gek voor woorden.

Hoe haalt de MFK het in hun hoofd om in een ingediend wetsvoorstel kwijtschelding van belasting- en premieschulden te willen introduceren. Zodat de Nederlandse belastingbetaler voor een nog groter deel van het wegwerken van de begrotingstekorten mag opdraaien?? En tegelijkertijd de zakkenvullers op Curaçao de dans ontspringen om niet het volle pond te hoeven betalen over alles wat ze de afgelopen tien jaar uit ‘s lands kas hebben gegraaid? Te gek voor woorden.

Hoe bestáát het! Dit is een wetsvoorstel waarmee ENKELE rijken steeds rijker en ALLE armen steeds armer zullen worden. En waarmee het maatschappelijk wangedrag van de MFK in het verleden nu achteraf alsnog op wettelijke grondslag moeten worden gelegitimeerd, want reken maar dat die wet zal worden ingediend met terugwerkende kracht voor de rechtsgeldigheid daarvan.

Was het niet een MFK minister die anderhalf miljoen gulden werd kwijtgescholden toen hij jarenlang van tientallen werknemers in zijn bedrijven wel “netjes” de door hun verschuldigde loonbelasting had ingehouden, maar die vervolgens niet had afgedragen aan de Landsontvanger? Is gebeurd zonder enige wettelijke grondslag!

Let wel: Ofschoon er in de Invorderingslandsverordening vermeld staat dat directeuren van bedrijven die zich daaraan bezondigen, in hun persoonlijk vermogen aansprakelijk worden voor de niet afgedragen gelden?

En hoe zat het ook alweer met die andere minister, niet behorend tot de slimste burgers van Curaçao, maar wel behorend tot één van de rijkste families van Curaçao, met een broer die een bekende lokale “captain of industry” is, van de gokindustrie welteverstaan. Idem dito, dezelfde streek uitgehaald.

En terwijl beide boosdoeners in hun privé vermogen wel verhaalsobjecten bezaten, is er nooit enige dwanginvordering op hun toegepast. Geen enkel huis van hun is op de veiling gegaan, maar -naar verluidt- wil één van beiden die inmiddels naar zijn “country of origin” was geremigreerd, nu wel weer terug naar Dushi Korsow, het Korsow dat inderdaad wel zeer dushi voor hem is geweest. Vooral omdat in zijn huidig woonland de economische malaise en corruptie nog een tandje erger zijn dan op Curaçao, verergerd door de coronacrisis, plus daar bovenop de verschrikkelijke explosie in de haven.

Ongetwijfeld zal dit wetsvoorstel in de verkiezingscampagne met veel fanfare door MFK aan het electoraat worden voorgehouden, om bij hun witte voetjes te halen als voorvechter van hun belangen.

Maar dit wetsvoorstel is een klap in het gezicht van alle andere middenstanders, welgestelden en rijke burgers, die zich keurig netjes van hun belastingplicht hebben gekweten en hun aanslagen Inkomsten-belasting netjes hebben betaald.

De doorsnee “man-in- the-street” kan ook geen enkel profijt hebben van dit wetsvoorstel als het ooit tot wet wordt verheven, want die groep (bijna 50 procent van de beroepsbevolking) “geniet”(?) een inkomen dat binnen de belastingvrije voet van 20.000 gulden per jaar ligt. Deze groep is nu reeds op wettelijke grondslag – terecht – vrijgesteld. Nee, dit wetsvoorstel is duidelijk bedoeld om de bestaande zakkenvullers uit de f & f groep te beschermen tegen eventuele naheffingsaanslagen in de toekomst. Dit wetsvoorstel is echt een onding.

Marguérite Nahar

Juriste Marguérite Nahar was tot medio oktober 2016 extern juridisch adviseur van Refineria di Korsou (RdK)