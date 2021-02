Opinie | De degeneratie en teloorgang van een politieke partij

Opinie George Lichtveld

Toen op 25 februari 1994 de politieke partij PAR met 33996 stemmen een klinkende overwinning behaalde, stond het aan het begin van een veel belovende regeerperiode geïnspireerd en aangestuurd door politiek leider Miguel Pourier.

Een geweldige start voor een partij die ondanks dat er op dat moment zich grote uitdagingen voordeden veroorzaakt door de zware impopulaire maatregelen die genomen moesten worden. Het geloof in de partij was mede te danken aan het integere imago van Miguel Pourier en het algemeen heersende vertrouwen in de oprechte, dienstbare en nederige leiderschapsstijl die hem zo typeerde.

In zijn emotionele speech na de verkiezingsuitslag verkondigde hij de noodzaak voor een ommezwaai om orde op zaken te stellen. De uitzinnige massa begon minutenlang “ruim op de boel’ te scanderen, het imago van de PAR als puinruimerspartij was gevestigd en zou nog jarenlang gestand houden.

Vandaag de dag wordt de partij echter meer gezien als het tegenover gestelde , een partij die de afgelopen regeerperiode eerder het zinnebeeld is geweest van bestuurlijke onkunde en politieke klungeligheid, en daardoor juist als een van de oorzaken wordt gezien waarom het land in een puinzooi is geraakt. De PAR is duidelijk wederom op haar retour.

Toen vier jaar geleden Eugene Rhuggenaath het premierschap over nam ontstond er een soort opleving in het geloof van de oude glorie van de partij. Het hoge aantal persoonlijke stemmen dat hij had weten te vergaren wees op een maatschappij breed heersend vertrouwen dat hij, gekenschetst als de nieuwe Kennedy en/of Gandhi, het imago zou worden van koersvast, kordaat, verstandig en integer leiderschap.

Alhoewel de man qua moraliteit, rechtgeaardheid en ethiek goed in elkaar steekt en daarnaast ook beschikt over een gezonde dosis intelligentie en politiek inzicht, is zijn premierschap uitgelopen op een grote teleurstelling. Dit laatste is voornamelijk te wijten aan een ontstellend gebrek aan leiderschap en het ontberen van persoonlijk overwicht. De nieuwe Kennedy werd door zijn politieke omgeving nooit serieus genomen omdat men al gauw door had dat hij er alles aan deed om conflicten te ontlopen, zulks met als gevolg dat hij al gauw een speelbal werd van de dominante kenau Suzy Camelia-Romer en de onhandelbare, chaotische MAN-partij waar iedereen wel een beetje de baas in speelt.

De opeenhoping van maatschappelijke problemen (herstart-raffinaderij, crisis-situatie in Venezuela, de Covid-pandemie en de sterke terugval van de economie, het gehakketak met Nederland over de noodhulp) die zich cumuleerden in de 24 juni-rellen deden geruchten de ronde doen gaan dat moe gestreden en genadeloos bekritiseerd, hij er de brui aan zou hebben gegeven en zich terug zou gaan trekken uit het actieve politieke leven.

Dat blijkt duidelijk niet het geval te zijn nu hij zichzelf wederom als politiek leider van de PAR heeft opgeworpen al was het maar om de partij, bij gebrek aan een ander leidersfiguur, door de komende verkiezingen heen te sleuren. Of Rhuggenaath welgemeend nog vier jaren premierschap ambieert of juist heel strategisch een sluipende aftocht in gedachte heeft, doet weinig ter zake, met hem aan de leiding is de partij sowieso in bad shape. Leiding- en sturing geven is inmiddels overduidelijk niet zijn sterkste kant gebleken.

Maar wat beduidend erger is betreft de welhaast onbegrijpelijke beslissing van de partij om Quincy Girigorie als tweede op de kandidatenlijst te plaatsen. Wat de partij bezielt om daartoe te beslissen is mij een volkomen raadsel. Quincy is voordat hij toentertijd in 2017 door Rhuggenaath werd benaderd om de nieuwe minister van Justitie te worden, nooit eerder bij de PAR betrokken geweest en heeft ook gedurende zijn ambtsperiode maar van weinig betrokkenheid laten blijken met de partij.

Daarnaast heeft hij getoond een uiterst onbekwame minister van Justitie te zijn die ook door zijn omgeving niet serieus werd genomen. Als nieuwkomer en lichtgewicht had hij zeer beslist geen overhand op de vastgeroeste bonzen uit de justitiële keten en is hij ook niet in staat gebleken het politie-korps goed aan te sturen.

Dat laatste blijkt o.a. uit de heftige waarschuwingen die politiewoordvoerder Imro Zwerver door middel van de ondertussen bekend geworden voice note heeft geuit over het nonchalante gedrag van agenten en leiders.

Ook zien wij dat hij absoluut geen greep heeft op de leiding van de Toelatingsorganisatie en het Gevangeniswezen die maar doen en laten met crisis-migranten zoals het hun maar goed dunkt en daarmee vaak in overtreding zijn met internationale regels op gebied van de bescherming van mensenrechten. Principeloos probeert hij deze xenophobe topambtenaren in bescherming te nemen en te verdedigen, niet begrijpende dat hij ons land regionaal en internationaal te kijk zet als een bananen-republiek waarin ambtelijke willekeur het wint van menselijke waardigheid. Schaamteloos verkondigt hij met rappe tong halve waarheden en leugens over de toch wel meevallende condities waarin gedetineerde ongedocumenteerden verkeren en beschuldigt hij geheel ongefundeerd mensenrechten-organisaties van het opruien van deze ongedocumenteerden tegen de detentie-autoriteiten.

Zijn volstrekte incompetentie blijkt ook uit het feit dat voor de in de nacht van 13 op 14 oktober 2018 plaatsgevonden cocaïneroof uit de kluis van het politiebureau nog niemand verantwoordelijk is gesteld, niemand daarvoor is aangesproken, laat staan dat de roof is opgelost.

Ook als minister aanvaardt hij geen verantwoordelijkheid voor deze schandalige en criminele gebeurtenis en blijft hij ongegeneerd op zijn stoel zitten alsof er niets aan de hand is. Ook zien wij hoe hij in dat kader eveneens geen maatregelen heeft getroffen tegen de eindverantwoordelijke korpschef Sambo en dat zelfs na het debacle van de bestorming van Fort Amsterdam in juni vorig jaar waarbij Sambo openbaar erkende gefaald te hebben en aangaf om die reden zijn functie neer te willen leggen, deze politiefunctionaris door Quincy juist beloond werd met een nieuwe gecreëerde functie.

De op die beslissing gevolgde kritiek wimpelde de bewindsman toen geheel autocratisch af met het argument dat het ‘des ministers’ is om dat te bepalen, gym-buddy Sambo werd zo voor de zoveelste keer de hand boven het hoofd gehouden. Deze in alle opzichten gefaalde-, nepostistische-, mensenrechtenschendende minister valt thans in de PAR omhoog tot de tweede positie direct onder de partijleider hetgeen betekent dat er een aanmerkelijke kans bestaat dat hij in het parlement wordt gekozen en nog veel erger, waarschijnlijk aanspraak zal maken op een nieuw termijn als minister van Justitie.

Quincy nog vier jaren minister van Justitie is een doem-scenario, de rillingen slaan mij om het lijf als ik eraan moet denken hoeveel imago-schade hij het Land nog meer kan aandoen en hoe, ongetwijfeld onder zijn nieuw regime het politiekorps nog verder zal gaan verloederen.

En wat de PAR betreft, het is hun vrije keuze, maar Quincy als politiek leider wordt de ondergang van de partij. Dat de PAR zodanig is afgegleden dat zij deze narcistische-, zelfgenoegzame-, onbekwame-, nep-pastoor als kroonprins en redder van de partij willen beschouwen heeft waarschijnlijk enkel te maken met zijn pastorale aanhang die men denkt als stemvee mee te kunnen krijgen. Dat men daarmee het paard van Troje binnen haalt wordt niet ingezien.

Door Rhuggenaath wordt de scepter over gegeven aan een incompetente would-be pastoor die op het criterium van menselijke waardigheid allesbehalve bijbelvast blijkt te zijn als men in ogenschouw neemt hoe achteloos en zonder ook maar de minste empathie hij de kwetsbare groep van crisis-migranten over levert in handen van hun ambtelijke kwellers.

Het is hartverscheurend om te ervaren hoe een voorheen vermaarde politieke partij toentertijd in gang gezet door een inspirerende leider, thans dreigt teloor te gaan omdat er geen toekomstige betere leider kan worden gevonden dan een potsierlijke dikdoener.

Door waanwijs en zelfingenomenheid dreigt het levenswerk van Miguel Pourier vernietigd te worden, die overpeinzing doet erg zeer.

