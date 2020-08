NU.nl | Onrust in Wisconsin na neerschieten zwarte man bij arrestatie

Waarschuwing: schokkende beelden

Honderden demonstranten in de Amerikaanse plaats Kenosha in Wisconsin gingen zondag de straat op. De betogers uitten hun woede over het neerschieten van een zwarte man bij een arrestatie.

De man, genaamd Jacob Blake, werd zondag met met zware verwondingen in het ziekenhuis opgenomen.

Bron: Nu.nl