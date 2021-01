Nu.cw | Vandaag weer geen grote bussen: staking ABC-busbedrijf gaat door

De directie van Autobusbedrijf Curaçao heeft maandag aangekondigd dat er ook dinsdag geen bussen van het bedrijf rijden. Gisteren hebben de chauffeurs het werk neergelegd en stonden alle bussen stil.

Dat gebeurde nadat de overheid vrijdag geen gehoor had gegeven aan de roep van vakbond UGTK/CADMU om aandacht voor de precaire situatie waarin het busbedrijf zich bevindt. De vakbond had een deadline aan de regering gesteld.

De problemen bij Autobusbedrijf Curaçao zijn al lang gaande. In januari 2019 moest het bedrijf geld lenen om de salarissen te kunnen betalen. Er was geen geld meer omdat de overheid achter liep met het verstrekken van subsidies en op dat moment waren de reserves van het bedrijf op.

Politicus Anthony Godett heeft in november vorig jaar al aan de bel getrokken via de media. Hij maakte zich zorgen over de situatie bij ABC-Busbedrijf omdat de overheid toen voor het jaar 2021 bijna twee miljoen gulden minder aan subsiside had begroot. Daardoor zullen volgens hem mensen hun baan verliezen, bussen minder goed worden onderhouden en routes worden geschrapt.

Godett vermoedt zelfs dat buschauffeurs zullen worden ontslagen en vervolgens worden gedwongen te solliciteren via uitzendbureaus, zodat ze via deze constructie goedkoper terug kunnen keren.

Eerder vroeg voorzitter Wendell Muelen van de vakbond UGTK/CADMU al om aandacht voor de bezuiniging. Volgens Muelen houdt de regering zich niet aan eerder gemaakte afspraken met het busbedrijf.

Volgens vakbond UGTK/CADMU laat de overheid het bedrijf in de steek. Ook de chauffeurs willen dat de overheid hulp biedt aan het noodlijdende bedrijf, maar daar lijkt minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Zita Jesus-Leito (PAR) niet op in te willen gaan. Gesprekken die gisteren werden gevoerd hebben niets opgeleverd.

Vandaag is ook het hoofdkantoor van ABC Busbedrijf gesloten, net als de informatiecentra in Punda en Otrobanda. Het bedrijf biedt haar excuses aan de reizigers aan.

