Nu.cw | Suzy Camelia-Römer genomineerd voor Kwakzalverprijs 2020

Voormalig minister van Gezondheid, Milieu & Natuur (GMN), Suzy Camelia-Römer (PIN) staat op de longlist Meester Kackadorisprijs 2020. Dat betekent dat ze is genomineerd voor de Kwakzalverprijs voor dit jaar.

Camelia-Römer is in de ban van de Chinese en de ayurvedische geneeswijzen, meldt de Vereniging tegen Kwakzalverij. De prijs is bestemd voor ‘instellingen, personen of ondernemingen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of geschrift van de kwakzalverij in Nederland’.

Zo bezocht zij in 2018 een WHO-workshop Chinese geneeskunde in Macau en vorig jaar volgde zij, vergezeld van enkele ambtenaren en haar echtgenoot er een workshop Ayurveda. Dat laatste land kent een apart ministerie alternatieve geneeswijzen Ayush geheten. Het tweede congres was gewijd aan de ‘standaardisatie van diagnose en therapie in de ayurvedische geneeskunde, in het unani-stelsel en het medische siddha stelsel’.

In beide workshops werd bezien hoe de verschillende gezondheidszorgsystemen het beste geïntegreerd kunnen worden en opgenomen in het basiszorgpakket. Deze integratie wordt toegejuicht door de WHO, die sterk onder invloed staat van China.

Camelia-Römer bezocht in februari 2020 ook Nederland om een vergadering bij te wonen waarin ‘Mainstreaming Ayurveda in the Netherlands and Europe’ centraal stond. Echtgenoot Carl Camelia is ayurveda-specialist en bereidt een Wellness Centrum voor in Curaçao waar alternatieve geneeswijzen zullen worden aangeboden. Mogelijk deels of geheel op kosten van de premiebetaler.

Camelia is ‘boardmember van de Universidad Maharishi for Latin America & the Caribbean (UMLAC)’, een opleidingscentrum voor alternatieve geneeswijzen. Zijn echtgenote de voormalig minister zet de inspectie onder druk om de ayurveda-middelen te gaan vergoeden. Het leidde enkele jaren geleden tot het ontslag van inspecteur-generaal Huurman, die zich daartegen verzette.

De jury betreurt het dat in Curaçao, dat nu al kampt het met grote financiële problemen in de zorg, een deel van het volksgezondheidsbuget dreigt te worden besteed aan nutteloze behandelmethoden. De voormalig minister voor GMN is daarvoor mede aansprakelijk. Zij ging in de jaren 90 al eens in de fout, toen zij als minister van justitie gevangenen blootstelde aan transcendente meditatie.

Dit weekende circuleerde op social media een nieuw document ‘Wellness scam Curacao’ waarin opnieuw dubieuze praktijken van de door tal van schandalen en aangiftes geplaagde minister en haar echtgenote aan het licht werden gebracht. Hoewel de bron en datum niet bekend is, lijkt het te gaan om een (concept) aangifte of aanzet tot vragen in de Staten.

