Nu.cw | Statenvoorzitter gaat homohuwelijk agenderen

Statenvoorzitter Anna Maria Pauletta (PAR) gaat het homohuwelijk op de agenda van een commissievergadering van de Staten zetten. Dat verklaart Pauletta tegenover NU.cw.

PAR-fractieleider Stephen Walroud heeft Pauletta verzocht het wetgevingstraject voor het openstellen voor mensen van hetzelfde geslacht te agenderen.

Walroud schrijft in een brief aan Pauletta dat het deze week Pride Week is, waarin aandacht wordt gevraagd voor begrip en respect voor de LGBT gemeenschap. Als één van de initiatiefnemers voor de invoering van het homohuwelijk wijst hij Pauletta erop dat er in de afgelopen 13 maanden niets meer door het parlement met het voorstel is gedaan.

De Raad van Advies gaf eind augustus 2019 een advies aan de Staten. Sindsdien is het stil rondom het homohuwelijk.

“Nu dat Stephen Walroud als indiener heeft aangegeven dat het initatief klaar is voor behandeling, kan de Staten het gaan agenderen”, aldus Pauletta tegen NU.cw. De Statenvoorzitter wil nog geen datum geven, “Ervan uitgaande dat het eerst in een centrale commissie behandeld dient te worden, kan het binnenkort geagendeerd worden”, zegt Pauletta.

