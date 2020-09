Nu.cw | OM zal ontnemingszaak starten tegen Constancia

Het Openbaar Ministerie (OM) zal een ontnemingszaak starten tegen Statenlid Jacinta Constancia. Dat verklaart OM woordvoerder Roderick Gouverneur tegen NU.cw. Wanneer de ontnemingsprocedure gestart zal worden, is nog niet bekend.

Voormalig minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Constancia werd twee weken geleden in hoger beroep veroordeeld tot 21 maanden celstraf voor oplichting. In 2012 gaf ze als minister de opdracht om 40.000 medische mondkapjes te bestellen. De rekening van ruim 365.000 gulden werd betaald aan een bedrijf dat haar toenmalige man Jhony Anbertus Scoop een dag voor de bestelling had opgericht. Hij moet eveneens 21 maanden de cel in. Volgens het OM wordt ook tegen Scoop een ontnemingsprocedure aanhangig gemaakt.

Bij een ontnemingsprocedure kan het OM, als iemand financieel voordeel heeft behaald uit een strafbaar feit, bij de rechtbank een vordering indienen tot ontneming van zogenoemde wederrechtelijk verkregen voordeel.

Constancia heeft overigens op 16 september beroep in cassatie aangetekend tegen het vonnis van 10 september, aldus het Hof tegenover NU.cw. Dat betekent dat de zaak door de Hoge Raad in Nederland getoetst zal worden. De zaak kan dan verworpen worden of terug verwezen worden naar de rechter.

Bron: Nu.cw