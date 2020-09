Nu.cw | 14 nieuwe gevallen en 14 mensen genezen

De overheid maakt donderdag 14 nieuwe besmettingen met het coronavirus bekend. Van vier gevallen is via contact tracing bekend hoe ze besmet zijn geraakt, maar van tien cases is dat onbekend.

Er is ook positief nieuws, want 14 mensen zijn vandaag genezen verklaard. Daarmee komt het aantal actieve besmettingen op 199. Het totaal aantal besmettingen sinds maart staat nu op 315.

Eén persoon is nog opgenomen in het ziekenhuis, De toestand van deze patiënt is onbekend.

De overheid roept de bevolking wederom op zich aan de regels van hygiêne te houden en social distancing in acht te nemen.

Bron: Nu.cw