Nu.cw | Miles Mercera: ‘Vishon op weg naar een betere toekomst’

Pers en genodigden konden afgelopen weekend een kijkje nemen in het nieuwe partijgebouw van VISHON. Tijdens de opening heeft partijleider Miles Mercera uitgelegd dat VISHON geen politiek bedrijft op de traditionele manier.

“Om die reden spreken we bij VISHON liever niet over een partijhuis maar Sentro Vishonario, een Visionair centrum.”

Mercera vertelt in gesprek met NU.cw dat het idee van een Sentro Vishonario – dat nog niet is ingericht – in de toekomst moet gaan dienen als een plek waar burgers kunnen komen en zichzelf kunnen ontwikkelen met behulp van de faciliteiten die het centrum biedt.

De bekostiging hiervan hoopt de partij te krijgen via een crowdfunding, wat inhoudt dat burgers en ondernemingen donaties gaan doen. Hiermee is dus ook de geldwervingscampagne voor de partij van start gegaan. “Met de crowdfunding willen we op een creatieve manier fondsen werven voor onze campagne maar ook voor onze Sentro Vishonario”, aldus Mercera.

Naast de opening van de Sentro Vishonario organiseerde de partij ook een virtuele lezing waarbij de partij haar visie uiteenzette over onderwijs op Curaçao. De presentatie werd gedaan door Maghalie Van der Bunt – George, directeur van de protestant-christelijke scholen op Curaçao.

“Als we op Curacao wereldburgers willen creeëren, dan moet er geïnvesteerd worden in het onderwijsapparaat. En de knelpunten die er zijn oplossen”, aldus Mercera.

Volgens Miles moet er een geheel nieuwe vorm van onderwijs opgezet worden waarin de juiste onderwijsmethodes en materiaal beschikbaar worden gesteld voor de docenten, zodat ze de informatie op de juiste manier kunnen overbrengen aan de student.

Bron; Nu.cw