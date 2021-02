Nu.cw | Lysaira Ortela (MAN): Het wordt tijd voor modernisering EOP

Lysaira Ortela, nummer 9 op de lijst van de politieke partij MAN, gelooft er heilig in: Als we meer ontwikkeling voor ons eiland wensen, moeten we nu echt de handen ineen slaan en de wetgeving rond het EOP (Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao, A.B. 1995 no. 36) moderniseren.

Ortela heeft een academische achtergrond en volgens eigen zeggen uitgebreide kennis op het gebied van bancaire zaken. Ze debuteert voor de komende verkiezingen op de lijst van de MAN. Met haar leuze #Pens’é, hasié, logr’é… Ban Bib’é [Letterlijk vertaald: Bedenk het, Doe het, Realiseer het… Beleef het] maakt zij haar overtuiging duidelijk ‘dat welzijn, het leiden van een waardig leven en ontwikkeling van ons volk prioriteit nummer 1 is en we om die redenen dit dan ook moeten waar maken’.

Het is die overtuiging die er toe leidt dat Ortela de aanpassing van het EOP als een belangrijke actiepunt ziet om ontwikkeling te realiseren ’’maar dan wel een ontwikkeling die aangepast is aan de eisen en de realiteit van de ‘Yu di Kòrsou’ van tegenwoordig en waarbij er een balans gevonden dient te worden tussen aan de ene kant bescherming en waarborging van ons ecosysteem en de andere kant het faciliteren van een productieve economie, waardoor Curaçao kan gaan groeien’’.

Ortela stelt verder: ’’Economische ontwikkeling is van groot belang voor het welzijn van ons eiland. Hiervoor hebben we zowel lokale als internationale investeerders nodig. Grond is één van de bronnen die van groot belang is en vaak hebben ondernemers dit nodig om zich te kunnen vestigen”, aldus Ortela.

De zonering van Curaçao waarbij de bestemmingen van de terreinen geregeld zijn – zoals bijvoorbeeld gebieden met woon-, commerciële-, toeristische- en landbouwkundige doeleinden – is opgenomen in het EOP. Het EOP is het eerste ontwikkelingsplan dat destijds in augustus 1995 werd goedgekeurd door het Eilandgebied Curaçao.

“Dit plan zou elk 5 jaar gereviseerd moeten worden. Echter, naast de wijziging van 2017, is er verder nooit meer iets aan gedaan. Gezien het feit dat het investeringsklimaat aantrekkelijker moet worden gemaakt, maar altijd in balans moet zijn met het gedachtengoed van de bevolking, is het van groot belang dat zo snel mogelijk gestart wordt met het proces voor het aanpassen van het EOP’’, zegt Ortela.

