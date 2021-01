Nu.cw | Jamaloodin blijft betrokkenheid ontkennen

Oud-minister van Financiën George Jamaloodin blijft ontkennen betrokken te zijn geweest bij de moord op Helmin Wiels in 2013. Jamaloodin werd eerder veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf, onder meer voor betrokkenheid bij het organiseren van de moord op de populaire politicus.

Tijdens de zittingen zijn meerdere onderwerpen aan de orde geweest. Met name over zijn periode als minister van Financiën. Zo vroeg de rechter aan Jamaloodin of hij vijandige gevoelens richting Wiels koesterde. Dit wellicht omdat Wiels van plan was bepaalde zaken van Jamaloodins familie te willen dwarsbomen of stopzetten; zoals een sms-lotterij van Jamaloodins broer Robby dos Santos.

Maar ook omdat Wiels een motie van onbekwaamheid had ingediend tegen Jamaloodin toen hij minister was. Jamaloodin heeft tegen de rechter gezegd dat hij gewend was aan Wiels’ kritische benadering, maar geen hekel aan hem had.

De rechter wilde ook weten om welke reden Jamaloodin ten tijde van zijn ministerschap 450 duizend gulden heeft verduisterd, terwijl hij zelf 1.8 miljoen op een Zwitserse rekening had staan waarvan hij wekelijks tussen de 25 en de 30 duizend gulden opnam. Jamaloodin legde uit dat het onder meer was om ‘overtime’ te betalen aan zijn medewerkers van Speedy Security. Verder gaf hij veel geld uit aan gokken in casino’s.

Ook de inkeerregeling – een regeling die het mogelijk moest maken om verzwegen inkomsten alsnog bij de belasting aan te geven zonder strafrechtelijke vervolging – kwam ter sprake tijdens de zitting. De rechter wilden weten of Jamaloodin deze regeling heeft ingevoerd om zo zijn broer Robby dos Santos een gunst te doen.

Verder heeft de rechter vragen gesteld over Jamaloodins relatie met Burney ‘Nini’ Fonseca van wie gezegd wordt dat hij de ‘moordmakelaar’ was van de moord op Wiels. Fonseca is in 2018 veroordeeld tot 26 jaar cel. Volgens Jamaloodin was zijn relatie met Fonseca alleen zakelijk. Hij had alleen contact met Fonseca over sponsoring. Later kwam hij er volgens eigen zeggen achter dat Nini drugshandelaar was.

Jamaloodin zei tegen de rechter dat hij niets te maken heeft met de moord op Wiels en dat hij ook niet weet wie er achter de moord zit.

De zaak-Maximus wordt gehouden in de Marinekazerne Suffisant onder strenge veiligheidsmaatregelen. Dat heeft zowel met de corona-maatregelen te maken als met de gevoeligheid van de zaak. Zo geldt er onder meer een droneverbod voor de omgeving van de marinekazerne.

Bron: Nu.cw