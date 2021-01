Nu.cw | Geen spektakel bij indienen verkiezingslijsten

Het indienen van de kandidatenlijsten bij het Konseho Supremo Elektoral (Hoofdstembureau) zal dit jaar met weinig spektakel gepaard gaan.

Door de coronamaatregelen heeft het Hoofdstembureau besloten dat grote groepen niet worden toegelaten bij het indienen van de kandidatenlijsten.

Maar drie kandidaten per partij mogen naar binnen om de kandidatenlijst in te dienen. Normaal vindt dit plaats bij het bevolkingsregister Kranchi waarbij de hele partij en aanhangers worden opgeroepen mee te lopen in de optocht er naartoe.

Dit jaar gooit corona roet in het eten en vindt de indiening plaats bij de Exhibition Hall van het WTC. Partijen zijn welkom van 09.00 uur tot 18.00 uur, dat is twee uur langer dan normaal.

Per partij is een half uur uitgetrokken, zodat de pers de tijd heeft om kandidaten te interviewen, hoewel ook de pers beperkt is in haar bewegingsruimte.

Bron: Nu.cw