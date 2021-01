Nu.cw | Geen quorum voor Statenvergadering

Doordat er geen quorum was bij de Statenvergadering van donderdagochtend , ging de vergadering niet door. De onderwerpen tijdens de vergadering waren FKP met minister van VVRP Zita Jesus-Leito (PAR) en goedkeuring van de geloofsbrieven van Emmilou Capriles.

De vereiste meerderheid bij de Statenvergadering bleef vanochtend uit doordat de gehele opppositie niet kwam opdagen. Vooraf werd al duidelijk dat meerdere oppositiepartijen niet wilden meewerken aan het goedkeuren van de geloofsbrieven van Capriles.

Dit speelt de oppositie in de kaart aangezien de coalitie nu geen meerderheid heeft in het parlement. Capriles blijft door het uitblijven van een quorum buiten het parlement. Hoe lang deze situatie blijft voortduren, is onbekend.

Capriles volgt Jeser El Ayoubi op die maandag zijn zetel officieel inleverde. Capriles stond elfde op de verkiezingslijst van de PAR in 2017.

Bron: Nu.cw