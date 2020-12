Nu.cw | Drie stichtingen ontvangen onterecht subsidie

Drie stichtingen hebben volgens de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) in 2010 subsidie toegekend gekregen, waarvan achteraf is gebleken dat het om illegale toewijzingen gaat.

Dat is de conclusie die de ARC heeft getrokken na uitgebreid onderzoek.

Het gaat om het naschoolse project FFA (Fundashon Formashon i Alegria Despues di Skol) en de twee sport- en buurtcentra: CSDB (Centro Social i Deportivo Barber) en FCVB (Fundashon Centro di Victory Boys).

De ministerraad is in oktober 2010 akkoord gegaan met een toekenning van 1.064.600 gulden voor de drie genoemde stichtingen. In 2018 is er unaniem in het parlement een motie aangenomen om deze drie toewijzingen tot op de bodem te onderzoeken.

De Rekenkamer had verschillende redenen om een onderzoek te beginnen. Op de eerste plaats heeft het parlement aangegeven meer te willen weten over de rechtmatigheid en efficiency van de fondsen-verlening met geld uit de overheidskas. Daarnaast gaat het ook om het algemeen belang om onderwijs, sport en een gezonde levensstijl op een financieel verantwoorde wijze te stimuleren.

Gebleken is dat de subsidieverlening niet volgens de voorschriften is gegaan die in de Nota Subsidiebeleid door de ministerraad in 2001 is opgesteld. Er zouden verschillende wettelijke bepalingen zijn overtreden. Zo zijn alle drie de aanvragen buiten een vergadering van de ministerraad goedgekeurd.

Daarnaast heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Sport en Cultuur gefaald om de subsidie na ontvangst verder te controleren. Ook heeft het ministerie nagelaten te controleren of de doelstellingen van de stichtingen zijn waargemaakt.

Bron: Nu.cw