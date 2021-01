Nu.cw | Caribische eilanden moeten wachten op RIVM voor vaccinatieprogramma

Hoewel het vaccineren tegen corona in Nederland in volle gang is, moeten de overzeese eilanden, ook Bonaire, Sint-Eustatius en Saba die deel van Nederland zijn, tot medio februari wachten. Eerst moet een delegatie van RIVM inspecteren of alles op orde is en om de lokale zorginstanties te trainen. Dat meldt Caribisch Netwerk.

De delegatie gaat ook naar de andere, autonome eilanden Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Belangrijk zijn de vriezers die op de meeste eilanden deze week zijn aangekomen. Deze moeten de lage temperaturen consequent aankunnen, nodig om de vaccins goed te kunnen bewaren.

“Eigenlijk zou half januari gestart worden met vaccineren, maar dat is nu half februari geworden”, zegt Joël Candelaria van het lokale bestuur van Bonaire (OLB), die zich bezighoudt met het vaccinatieprogramma. “Wij weten dat het RIVM-team vertraging heeft gehad, maar we hebben geen reden gekregen waarom zij later zijn met hun bezoek.”

Toch loopt op Bonaire volgens Candelaria nog alles op schema. “Wij zijn goed voorbereid en rekenen nu gewoon op hun komst en dan kunnen we vanuit daar verder.”

Momenteel zijn ze druk met het regelen van onder andere mankracht en distributiepunten. Zodra de vaccins er zijn, regelen ze het registratieproces. “Omdat vaccineren vrijwillig is, is het voor ons belangrijk om in ieder geval te faciliteren dat mensen zich kunnen registreren en ze te voorzien van instructies over wanneer zij aan de beurt zijn en waar. Dat zal telefonisch gebeuren, maar mensen kunnen zich ook aanmelden via de huisartsen.”

Curaçao zegt dat als eerste het vaccin van Pfizer wordt gegeven, daarna Moderna en ook AstraZeneca hoewel deze laatste nog niet is goedgekeurd door Nederland/Europa. De verwachting is wel dat dit binnen enkele weken gaat gebeuren.

De eerste groep die op Curaçao een vaccin mogen krijgen, zijn personen boven de 60, degene die 18 jaar en ouder zijn met een chronische ziekte en zorgpersoneel. In totaal gaat het om meer dan 70 duizend mensen. Kinderen onder de 16 jaar en zwangeren komen helemaal niet in aanmerking omdat de vaccins nog niet genoeg zijn getest op hen. “En mensen moeten ook na het vaccin afstand blijven houden, een mondkapje om en handen wassen. Het is nog niet bewezen of het beschermd tegen verdere besmetting. Het is dus echt niet de silver bullet”, aldus de Curaçaose regering.

