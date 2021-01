Nu.cw | Geen PCR-test meer voor terugkomst in Nederland

De verplichte PCR-test voor reizigers uit Curaçao naar Nederland is sinds vandaag vervallen. Volgens het ministerie van Buitenlanse Zaken is het aantal besmettingen op Curaçao gedaald en hoeft daarom geen PCR-test te worden overlegd.

Ook hoeft de reiziger niet in thuisquarantaine na aankomst in Nederland. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie waarschuwt er wel voor dat het coronavirus in Nederland en veel andere landen nog niet onder controle is. Het advies is daarom om zo veel mogelijk thuis te blijven. “Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot half maart 2021, tenzij strikt noodzakelijk “, aldus de Nederlandse overheid.

Omdat er in Nederland een lockdown is, is de kleur van het reisadvies voor Curaçao ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen). Half maart zal de situatie geherevalueerd worden.

Bron: Nu.cw