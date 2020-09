NTR | Vervuild Curaçao komt in actie tegen zwerf- en stortafval

WILLEMSTAD – “Binnen vijf maanden moet het eiland schoon”, stelt de minister van Gezondheid, Natuur en Milieu, Zita Jesus-Leito na het starten van het grote schoonmaakproject ‘Kòrsou ta sushi pa dushi’. Maar welke maatregelen er komen, is nog niet duidelijk. Inmiddels zijn burgers een petitie gestart en houden al weken schoonmaakacties.

Sinds de lockdown is het eiland enorm vervuild door zwerf- en stortafval. Burgers zijn het zat. Daarom is de stichting Curaçao Clean Up met de petitie begonnen. “Wij willen dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt”, vertelt oprichter en voorzitter Maarten Schakel.

“Wij hopen al jaren met onze schoonmaakacties bewustwording te creëren in de samenleving. Nu is het tijd dat de overheid voor de juiste kaders zorgt om het vervuilingsprobleem op ons eiland tegen te gaan.”

Acht jaar geleden is Schakel met de jaarlijkse Clean Up begonnen. Het is inmiddels een begrip op het eiland waarbij op de derde zaterdag van september tijdens World Clean Up Day, vrijwilligers en bedrijven zwerfafval opruimen.

“Afgelopen jaar hielpen meer dan 17.800 vrijwilligers mee. Er is toen ruim 2,5 miljoen kilo afval opgeruimd”, vertelt Schakel. “Maar het is pijnlijk te zien dat op sommige plekken waar we de week ervoor nog hebben opgeruimd, een week later alweer afval ligt.”

De petitie bevat vijf speerpunten: een wet tegen het gebruik van single use plastic; een langdurige voorlichtings- en educatieprogramma; meer afvalbakken; betere en strengere handhaving tegen illegaal storten en lagere prijzen voor het storten door afvalbedrijf Selikor.

‘Veel mensen lopen liever het risico op een boete’ – Maarten Schakel, Curaçao Clean Up

“Het is nu zo dat de kosten voor het storten van afval kunnen oplopen tot duizend gulden. Een boete daarentegen kost maar zeshonderd gulden. Veel mensen lopen hierdoor liever het risico op een boete omdat dat goedkoper is”, stelt Schakel.

In maart 2018 kwam Giselle Mc William (MAN), toen nog parlementariër, met de initiatiefwet die single use plastic verbiedt. Ze hoopte toen nog dat Curaçao al eind van dat jaar vrij van dat plastic kon zijn. Maar het wetsvoorstel ligt nu pas bij de Raad van Advies. Het proces duurt volgens haar ‘onnodig’ lang.

“Ik hoop dat de wetgeving er eind dit jaar of begin volgend jaar doorheen is. Als minister van Economische Ontwikkeling heb ik begin dit jaar 3,9 miljoen gulden gereserveerd voor onder andere het vuilprobleem. Want Curaçao heeft dit nodig, het eiland is heel erg vuil.”

De petitie van Clean Up is inmiddels door ruim 4300 mensen getekend. De stichting hoop dat dit aantal deze week verder oploopt tot 5000. “Dat is 5 procent van de bevolking op Curaçao. Als we dit halen, willen we de petitie graag aan de minister van gezondheid aanbieden”, aldus Schakel.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk