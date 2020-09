ParadiseFM | Sint-Eustatius vraagt om coronahulp

Op het eiland Sint-Eustatius zijn dinsdag drie nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het eiland heeft direct medische hulp gevraagd van het ziekenhuis in Sint-Maarten en op Bonaire.

Ook is er een verzoek voor extra medische hulp gegaan naar het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Maandag werd bekend gemaakt dat een instructeur die naar het eiland was gekomen om mensen te instrueren over het gebruik van PCR-testen zelf positief had getest. Daarop zijn elf mensen getest die nauw met de man hebben gewerkt in de afgelopen dagen. De drie nieuwe besmette personen werken allemaal in de gezondheidssector van het eiland.

Alle personen die zijn besmet, zijn in isolatie geplaatst. Iedereen die in contact is geweest met de besmette personen in de afgelopen dagen zullen zo snel mogelijk worden getest. Eerder op de dag was al besloten dat alle scholen en ‘niet essentiële winkels’ moeten sluiten. Ook is reizen binnen het eiland verboden. Woensdag wordt besloten of er meer resctricties moeten worden genomen.

Bron: ParadiseFM