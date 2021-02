NTR | Vaccin tegen corona: ook voor ongedocumenteerden op Bonaire

KRALENDIJK- Ongedocumenteerden op Bonaire komen ook in aanmerking voor het coronavaccin. Tenminste, dat belooft gedeputeerde (wethouder) Nina den Heyer.

De eerste lading vaccins die begin deze week arriveerde, is voldoende voor 2000 mensen en zorpersoneel komt eerst aan de beurt. Vanaf maandag 22 februari wordt het zorgpersoneel van Fundashon Mariadal ingeënt.

“Voorbereidingen zijn in volle gang en alles loopt op schema”, verzekerd Den Heyer. Vanaf 1 maart start de vaccinatie van de groep 60-plussers waaronder ook ongedocumenteerden van deze leeftijd. “Er wordt geen onderscheid gemaakt, iedereen wordt opgeroepen. Informatie zal ook in het Spaans beschikbaar zijn”, aldus Den Heyer, die over Sociale Zaken gaat.

Uitvoering

Huisartsen Bernabela en Castro verlenen medische zorg aan ongedocumenteerden op verzoek van Caritas, een organisatie die migranten zonder verblijfspapieren helpt. Dit doen ze op vrijwillige basis omdat deze groep zich niet kan verzekeren voor ziektekosten en komt dan ook moeilijk aan medische zorg. “Ik help uit solidiariteitsplicht”, zo zegt dokter Bernabela. Zij heeft contact met verschillende personen zonder verblijfspapieren en staat bekend als vertrouwenspersoon onder deze groep.

Het zorgpersoneel wordt bij het ziekenhuis, Fundashon Mariadal ingeënt. De rest van de bevolking wordt bij een sportcomplex in Playa of Fundashon Cocari in Rincón ingeënt.

“De registratie van ongedocumenteerden voor een vaccin gebeurt bij de praktijk van dokter Bernabela”, zegt pastoor Ivan Perez-Gomez van Caritas. Het is niet duidelijk of deze praktijk ook de prikplek is voor ongedocumenteerden.

‘Er moet wel een protocol getekend worden volgens de richtlijnen van internationale mensenrechten’

Volgens Perez-Gomez is het uitvoeringsplan voor de vaccinatie van ongedocumenteerden gereed. Het is een samenwerking tussen Caritas en de lokale overheid en wordt gecoördineerd door de afdeling Publieke Gezondheid. “Er moet wel een protocol getekend worden volgens de richtlijnen van internationale mensenrechten”, zegt hij.

Zorgeloos prikken

Het wantrouwen ten opzichte van overheidsinstanties onder de groep ongedocumenteerden is groot. Uit angst te worden uitgezet zullen veel ongedocumenteerden zich niet melden om gevaccineerd te worden.

Door de registratie bij dokter Bernabela te laten plaatsvinden, kan dit geruststellend zijn voor deze kwetsbare groep.

Voor Den Heyer is het belangrijk dat vooral mensen in risicogroepen de kans krijgen om te prikken. “Onder de ongedocumenteerde personen op Bonaire zijn ook ouderen en medisch kwetsbare mensen. We willen juist dat eenieder die zich wil laten vaccineren dit zorgeloos kan doen.”

Den Heyer verzekert dat de personen zonder verblijfspapieren die zich registreren voor een prik niet vervolgd zullen worden. “De gegevens die in het registratiesysteem terechtkomen worden niet voor andere doeleinden gebruikt.”

Ongedocumenteerden op Bonaire extra kwetsbaar door coronacrisis Een groot deel zit zonder werk en loopt een groot risico om uitgebuit te worden. Dit zegt pastoor Ivan Perez Gomez van Caritas, een organisatie die migranten zonder verblijfspapieren op Bonaire helpt. Lees hier meer.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk