NTR | Sint-Maarten maakt zich op voor vaccinaties: ‘snel info campagne nodig’

PHILIPSBURG – De vaccinatie plannen worden beoordeeld en vaccinatie trainingen zijn gestart op Sint-Maarten: het eiland maakt zich op voor de prik tegen COVID-19. Huisartsen en kerkleiders zeggen dat er snel meer informatie en educatie moet komen, zodat meer Sint-Maartenaren zich voor de prik zullen registeren.

Dr. James Young, één van de priesters van de St. Maarten Bible Baptist Church, zegt dat hij nog geen hulpmiddelen heeft ontvangen om zijn kerkgemeenschap te informeren. “Ik doe mijn best om aan mijn congregatie uit te leggen dat het vaccin niet ‘het duivelse kenmerk’ is.” Young heeft zichzelf al geregistreerd voor het vaccin.

Dokter Frits Bus, werkzaam bij de Greenmeds kliniek in Phillipsburg, gelooft dat de overheid en Collective Prevention Services (CPS) hun best doen om huisartsen te voorzien van informatie. “Maar er is niet veel informatie voorhanden”, aldus Bus.

Eén van de grootse zorgen voor dokter Bus is dat zijn patiënten recht hebben op meer informatie en educatie over het vaccin. De huisarts is van mening dat er niet genoeg mensen zijn die zich hebben ingelezen over het vaccin:

Dr. Bus over de keuze om wel of niet te vaccineren

Download audio here

De twee COVID-19 vaccins die door de Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) voor Sint-Maarten zijn goedgekeurd, zijn het BioNTech/Pfizer vaccin en het Moderna vaccin; beiden worden gratis aangeboden aan geregistreerde inwoners van Sint-Maarten. De merken en aantal vaccins, inclusief de tijdlijn voor distributie, zijn nog niet officieel vastgesteld.

De verwachting is dat het eiland genoeg vaccins zal ontvangen om 70 procent van de populatie te kunnen vaccineren.

Op het moment zijn vertegenwoordigers van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Sint-Maarten om samen met vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid de COVID-19 vaccinatie plannen te bespreken.

Minister Panneflek over de vaccinatieplannen

Download audio here

Vorige week zijn er vaccinatietrainingen gestart voor ambtenaren. Minister Panneflek geeft verder aan dat de vriezers, welke nodig zijn voor opslag van de vaccins, zijn aangekomen.

Welk informatie over de vaccinatieplannen is beschikbaar voor het Sint-Maartense publiek? Medische professionals op het eiland worden ge-update door het CPS wanneer zij informatie hebben over het vaccin, welke zij dan door kunnen geven aan hun patiënten. Op het CPS Facebook pagina staat een infographic met de feiten en mythes over het COVID-19 vaccin. De infographic weerspreekt mythes zoals ‘dat het vaccin embryo weefsel, microchips, giftige ingrediënten en conserveringsmiddelen’ zou bevatten. Verder staan er twee korte animaties op de pagina welke uitleggen hoe de vaccins werken en hoe het mogelijk is dat de COVID vaccins op korte termijn zijn ontwikkeld.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk