NTR | Overheid blijft doorgaan met illegale afvalpraktijken

ORANJESTAD – Uit het vonnis van de zaak van omwonende Anouk Balentina tegen de overheid om de overlast van vuilstorten Parkietenbos en Ser’i Teishi en de nieuwe verbrandingsoven aan te pakken, blijkt dat de Arubaanse overheid illegaal bezig blijft.

De rechter concludeert dat de overheid met de plaatsing van de nieuwe verbrandingsoven (incinerator) de wet heeft overtreden. Het is niet de eerste keer, zoals Caribisch Netwerk al eerder berichtte, dat de overheid illegaal te werk gaat in de uitvoering van haar afvalbeleid. En zo voor meer hinder voor de omwonenden zorgt.

De rechter vindt overigens wel dat de overlast beperkt is omdat de wind meestal aflandig is en de rookoverlast richting zee waait. Hij ging daarvoor eerder deze maand zelf de stortplaats op om de situatie te bekijken.

De grootste vuilstort Parkietenbos hoeft van de rechter daarom niet dicht. Maar zomaar altijd en overal afval in brand steken wat de overheid al tientallen jaren toestaat op deze dump, daar zijn nu voorwaarden aan gesteld. Met een dwangsom bij overtreding. Opvallend genoeg is het de deurwaarder die dit nu moet gaan controleren en handhaven.

Aruba heeft weliswaar een inspectiedienst ondergebracht bij Directie Natuur en Milieu die milieu-overtreders kan opsporen en vervolgen. Maar bewoner Balentina is haar zaak juist begonnen omdat na jaren overlast de overheid niet optreedt en instanties haar van het kastje naar de muur blijven sturen zonder oplossing.



Weer onder de rook

Balentina is blij met het vonnis, maar het is volgens haar zeker niet voorbij. Dat bleek al een paar dagen na de uitspraak van de rechter. “Inderdaad zaten we afgelopen zondag weer onder de rook.”

Daarbij vindt ze dat de rechter in het vonnis geen rekening heeft gehouden met andere vormen van overlast. Zoals ‘vliegen, ongedierte, stank, stof en radioactieve stoffen die er gestort zijn’.

Het is niet bekend waar omwonenden en burgers zich kunnen melden als ze de nu door de rechter verboden overlast ervaren. Vragen daarover aan milieuminister Marisol Lopez-Tromp en ook Directie Natuur en Milieu zijn niet beantwoord.

Op de vraag aan de minister waarom de verbrandingsoven illegaal is geplaatst en juist bij de wijken die al tientallen jaren geplaagd worden door overlast van de vuilstort Parkietenbos, antwoordt Lopez-Tromp dat ze zich nu niet gaat verantwoorden voor besluiten die voor haar ministerschap zijn genomen. De oven is namelijk geplaatst door haar voorganger Otmar Oduber.



Hindervergunning

Ze zegt daarom vragen hierover door de diensten te laten beantwoorden. Zoals door Dienst Openbare Werken (DOW) die ondanks het vonnis, blijft stellen dat de verbrandingsoven ‘niet illegaal is geplaatst’. De dienst blijkt uit de beantwoording ook niet van plan om de oven te verplaatsen naar bijvoorbeeld een minder bewoond gebied: “De dienst is bezig met de site acceptance test en zal conform het vonnis afwachten op de hindervergunning.”

Inmiddels heeft Balentina al een bezwaarschrift ingediend tegen het afgeven van die vergunning. Toch zegt ze het gevoel te hebben dat ‘alles zo een beetje is gepland en dat zij (overheid, red.) het gevoel geven erg zeker van te zijn dat zij de vergunning zullen krijgen’.

