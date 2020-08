Curacao.nu | Zestig nieuwe gevallen op Aruba

Persbureau Curacao

Oranjestad – Het aantal actieve besmettingen op Aruba blijft toenemen. In totaal zijn er maandag zestig nieuwe gevallen bijgekomen, waardoor er nu 1160 actieve gevallen zijn geregistreerd.

Bijna twintigduizend mensen op het eiland zijn inmiddels getest. Er liggen 23 besmette personen in het ziekenhuis, van wie zeven op de intensive care.

Ook op Sint Maarten blijft het aantal mensen dat is besmet met het COVID-19 virus toenemen. Gisteren kwamen er twaalf nieuwe gevallen bij, waardoor er nu 244 actieve besmettingen zijn. In totaal acht corona-patiënten liggen in het ziekenhuis.

Bron: Curacao.nu