NTR | Ondernemers over verkiezingen Curaçao: ‘vernieuw het financiële stelsel’

WILLEMSTAD – “We moeten ons tijdens deze verkiezingen focussen op samenwerken”, zegt Hans Slier, eigenaar van een hotel op Curaçao. “Zet verschillen opzij, kijk wat je bindt en zoek samen naar oplossingen. Alleen zo komen we uit de huidige crisis.”

Tijdens de komende verkiezingen doen maar liefst vijftien partijen mee. Slier heeft er vertrouwen in dat Curaçao uit de huidige financiële crisis kan komen, mits de politieke partijen samenwerken en elkaar niet in de haren vliegen.

“Er moet geïnvesteerd worden in het onderwijs, in de gezondheidszorg maar ook in een gunstig investeringsklimaat voor ondernemers. De belastingen van de overheid komen uiteindelijk uit de inkomsten van het bedrijfsleven”, aldus Slier.

Het liefst zien deze ondernemers dat de nieuwe regering financiële herstructureringen doorvoert. Clayton Lasten, mede-eigenaar van een hotel en de street party ‘Kaya Kaya’: “Wij als ondernemers zouden geholpen worden als het financiële stelsel vernieuwd wordt. Bijvoorbeeld dat we meer van digitale betalingen gebruik kunnen maken, sneller een vergunning kunnen krijgen en makkelijker een lening.”

18 maart gaat Curaçao weer naar de stembus. Dan vinden de verkiezingen plaats voor de Staten van Curaçao.

Hebben Curaçaose jongeren vertrouwen in de politiek? “Er wordt te weinig geïnvesteerd in het onderwijs en er zijn weinig vooruitzichten voor jongeren om op het eiland een goede baan te vinden.” Bekijk hier wat jongeren verwachten van de aankomende verkiezingen.

