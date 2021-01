NTR | Kunst tijdens een crisis: ‘geen eerste levensbehoefte, wel verlichting’

WILLEMSTAD – Verschillende beroepsgroepen staan door de coronacrisis dit jaar onder druk. Zo ook die van kunstenaars. Francis Sling, bekend vanwege zijn muurschilderingen op het eiland, gebruikt juist zijn creativiteit om door deze periode heen te komen.

“Als artiest ben ik gewend flexibel te zijn en mij aan te passen aan de omstandigheden. Ook al is kunst geen eerste levensbehoefte, het kan wel een positieve uitwerking hebben op mensen, juist ook in een tijd als deze.”

Sling is van mening dat Curaçao een heel creatief eiland is en dat dit veel meer ingezet zou kunnen worden om het eiland te promoten. “Op Curaçao wonen heel veel creatieveling, veel meer dan op andere plekken. Als we dit op de juiste manier kunnen uitdragen, zou het ons eiland kunnen helpen zich positief te profileren”.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk