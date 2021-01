NTR | Knops: ‘Van de zomer moet Aruba zelf alle bijstand en voedselhulp oppakken’

ORANJESTAD – Een kwart van de Arubaanse bevolking is afhankelijk van voedselhulp. Maar vanaf de zomer moet het eiland zelf weer in staat zijn om deze groep en ook andere mensen die leunen op bijvoorbeeld de bijzonder bijstand (Fase) door de coronacrisis, te helpen.

Dat zegt staatssecretaris Raymond Knops tijdens zijn werkbezoek aan Aruba waar hij ook langs het Rode Kruis ging. “Het zijn gigantische aantallen die voor langere tijd al afhankelijk zijn van voedselhulp.” Of Nederland opnieuw geld voor noodhulp gaat geven, is nog niet besloten. “Die besluiten worden binnenkort genomen dus daar kan ik niet op vooruitlopen. Tegelijkertijd zeg ik er ook bij, en dat is nu ook mijn signaal naar de Arubaanse regering geweest: we zijn dadelijk een jaar verder, is er nog sprake van noodhulp. Of een situatie die door het land zelf moet worden opgepakt?”

Staatssecretaris Knops over noodhulp

Het Rode Kruis meldt dat het tijdens de coronacrisis 75.000 warme maaltijden op Aruba heeft uitgedeeld en 8000 e-vouchers waarmee 20 duizend mensen boodschappen konden doen. Ook hebben ze meer dan 100 doktersbezoeken aan patiënten gesteund. Ook andere hulporganisaties voorzien nog wekelijks duizenden mensen van maaltijden en levensmiddelen.

Velen van de hulpbehoevende families hebben geen legale status. Hulporganisaties schatten in april vorig jaar al dat dit aantal ongeveer 20 duizend is. Deze hebben geen recht op bijstand en van de regering moeten ze maar hulp bij de hulporganisaties zoeken, aldus de Arubaanse premier vorig jaar. Het Rode Kruis krijgt hiervoor echter geen geld van de lokale overheid. De miljoenen die ze vorig jaar kregen, kwam van de Nederlandse overheid.

Knops benadrukt opnieuw dat met Aruba afspraken zijn gemaakt dat het eiland vanaf de zomer zelf alles gaat oppakken. “Alles wat gaat over onderstand, bijstand, bijzonder bijstand, voedselhulp. Dat is niet meer een Koninkrijkstaak dan en ook niet meer een taak van een noodhulporganisatie zoals het Rode Kruis. Althans niet in omvang zoals ze het nu doen. Het is van belang dat het land Aruba de komende tijd alles wat gaat om bijstand aan mensen oppakt.”

Over de ongedocumenteerden die hulp nodig hebben, vindt de Nederlandse bestuurder dat ook daar Aruba iets aan moet doen. “Ik vind dit wel een probleem wat nu heel duidelijk aan de oppervlakte is gekomen waar het land Aruba iets mee moet. Je kunt niet in de hoogtijdagen de ongedocumenteerden gebruiken in de economie en op momenten dat de nood hoog is en deze mensen de eerste zijn die de klap opvangen, dan zegt: ja, maar dan zijn we er niet.”

Staatssecretaris Knops over ongedocumenteerden

In de landspakketten voor Aruba, Curaçao en Sint-Maarten staan als maatregelen ook de aanpak van illegale arbeid en ook het tegengaan dat buitenlandse werknemers op de eilanden illegaal aan de slag kunnen. Maar zegt Knops er moet ook een vangnet zijn voor mensen die helemaal niets hebben. “Daar moet echt de komende maanden een hele slag gemaakt worden.”

Bron: NTR/Caribisch Netwerk