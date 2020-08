NTR | Grote uitbraak op Aruba leidt tot strengere maatregelen

ORANJESTAD – In de afgelopen drie dagen heeft Aruba 49 nieuwe gevallen van corona vastgesteld, een opvallende stijging die zelfs in hoogtij maanden maart en april niet voorkwam. Curaçao doet dan ook de grens op slot en Arubanen moeten verplicht mondkapjes op.

De nieuwe besmettingen vonden vooral plaats in nachtclubs in het toeristengebied Palm Beach en ook in een sportschool. Mensen die tussen 17 juli en 3 augustus daar zijn geweest en symptomen hebben, moeten zich bij volksgezondheid melden.

Ondertussen zijn de coronamaatregelen verscherpt. Binnen in winkels, supermarkten en andere zaken waar klantcontact is, moeten mensen verplicht mondkapjes op. Ook in het openbaar vervoer en taxi’s zijn deze verplicht. Er staat nog geen boete op. “We moeten daarvoor nog in overleg met het Openbaar Ministerie”, aldus plaatsvervangend korpschef Vanessa Tjon-Kock.

Bars dicht

Een andere maatregel is dat bars en nachtclubs per direct dicht moeten. Hoelang deze sluiting gaat duren, is nog niet duidelijk. “We verwachten in ieder geval twee weken”, zegt de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes.

De afgelopen dagen sloten verschillende horecazaken en ook winkels al preventief hun deuren omdat werknemers besmet bleken. Wat dit gaat betekenen voor het toerisme is niet duidelijk. Aruba opende in juli speciaal hiervoor de grenzen, onder meer met Amerika waardoor het eiland extra risico’s loopt.

Dat vindt ook buureiland Curaçao. Deze gooit met de nieuwe uitbraak nu dan ook direct de grens dicht. Bonaire houdt de grens met Aruba nog wel open, maar heeft een quarantaineverplichting van 14 dagen ingevoerd. Het reisadvies door Nederland is nog niet aangepast.

Oorzaak nieuwe uitbraak

Of de uitbraak nu komt door het binnenlaten van toeristen is niet duidelijk. De meeste besmettingen zijn onder bewoners (52) en niet toeristen (4), zegt de regering. Volgens de premier en ook gezondheidsminister Dangui Oduber zijn Arubanen het zelf schuld omdat zij ondanks vele waarschuwingen, zich onvoldoende aan de hygiëne- en afstandsregels houden.

Maar Sharline Koolman die crisisleider van Directie Volksgezondheid is, zegt dat er meer onderzoek nodig is om te bepalen of het virus weer met toeristen is meegekomen of door inwoners is verspreid. “Arubanen hebben ook gereisd en er zijn Arubaanse studenten die in het buitenland studeren, overgekomen.”

Toeristen bezorgd

Aruba opende op 10 juli als enige in het Koninkrijk de grenzen met risicoland Amerika. Belangrijke reden is het toerisme. In juli kwamen iets meer dan 13 duizend toeristen van wie dus de meeste uit Amerika. “We hebben contact met Amerika en er is geen enkele aanwijzing dat met de nieuwe uitbraak, Amerika overweegt de grens met Aruba te sluiten”, aldus Edwin Kelly, directeur van Directie Luchtvaart.

Toeristen zijn meer bezorgd, zegt Ronella Tjin Asjoe-Croes van toerisme-autoriteit ATA. “Ze vragen of Aruba nog wel veilig is om te bezoeken.” De economie van het eiland leunt geheel op het toerisme. Het verlies door corona is enorm. Zo daalde het toerisme in juli met 97% vergeleken met juli vorig jaar.

Bron: NTR/CaribischNetwerk