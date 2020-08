NRC | VS raden reizen naar Sint-Maarten, Aruba en Curaçao af

De Verenigde Staten raden het Amerikanen af om naar Sint-Maarten, Aruba en Curaçao te reizen. Het risico op besmetting met het coronavirus aldaar is volgens de VS te groot. Alle niet-essentiële reizen worden daarom afgeraden. Dat staat in een donderdag gepubliceerd reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Aruba heeft vorige maand de grenzen geopend voor Amerikanen en Sint-Maarten deed vijf dagen geleden hetzelfde. Curaçao laat reizigers uit de VS nog steeds niet toe. Saba, Bonaire en Sint-Eustatius zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wel veilig, maar die Caribische eilanden laten ook geen Amerikanen toe. In Nederland geldt een oranje reisadvies (alleen noodzakelijke reizen) voor Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius. De ABC-eilanden staan wel op geel.

Tussen de eilanden zijn grote verschillen. Aruba heeft sinds donderdag 146 actieve lokale besmettingen, waarvan er 140 zijn bijgekomen in de afgelopen vier dagen. Sint-Maarten heeft nu 74 besmettingen, terwijl Curaçao volgens de overheid „coronavrij” is. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er op dat laatste eiland 31 besmettingen geconstateerd. Één van hen, een toerist uit Nederland, overleed.

Bron: NRC Handelsblad