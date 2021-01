NTR | Grote uitbraak corona op Bonaire: ‘Mensen zijn zorgeloos geworden’

Nathaly Evertsz-Ipcedencia

KRALENDIJK – “We kunnen niet langer doen alsof het virus niet op het eiland is. De tijd van zorgeloosheid is voorbij”, aldus epidemioloog Marian Luinstra-Passchier over de grote uitbraak van corona op Bonaire.

In de periode 29 december 2020 tot en met 6 januari 2021 heeft het eiland 95 nieuwe besmettingen. Inmiddels zijn er 100 actieve gevallen en 365 mensen in quarantaine. Belangrijkste oorzaak volgens de autoriteiten: mensen nemen de coronaregels niet meer zo nauw of volgen deze zelfs helemaal niet op.

Volgens de epidemioloog is een nieuwe cluster ontstaan door een feest op Tweede Kerstdag. Ondanks het dringende advies om met maximaal vijfentwintig personen samen te zijn, waren op dit feest meer dan honderd mensen aanwezig.

Groot feest

Op social media zijn verschillende video’s te zien van feestvierders die geen anderhalve meter afstand houden. Een Bonairiaanse vrouw van 64 jaar die liever anoniem blijft, ging niet in quarantaine hoewel zij ook op het feest was.

“Ik weet dat ik het virus niet heb opgelopen, want ik voel me goed”, zegt ze. Een coronatest heeft ze niet gedaan.

“Mensen zijn zorgeloos geworden. De cijfers laten nu zien waar dat toe kan leiden”, constateert ook Luinstra-Passchier.

Op social media en op de radio is er veel discussie over het al of niet bestraffen van de feestgangers en organisatoren. Bonairianen zeggen dat op het eiland net als in andere landen waar feesten waren, strenger opgetreden moet worden.

Het Openbaar Ministerie hanteert sancties aan de hand van richtlijnen maar ze gaan niet over het uitdelen ervan. “De politie gaat over uitdelen van boetes. Zij moeten het proces-verbaal opmaken zodat het Openbaar Ministerie kan optreden”, benadrukt woordvoerder Roderick Gouverneur.

De politie heeft niet bevestigd of ze daadwerkelijk ook al boetes heeft uitgedeeld. Bij het publiceren van dit artikel waren de politie, het Openbaar Ministerie en de dienst toezicht en handhaving in overleg hierover. Een persbericht moet nog volgen.

Door de recente stijging zit Bonaire in fase 3 en dat betekent zwaardere maatregelen. Zo mogen op familiebijeenkomsten maximaal tien mensen aanwezig zijn.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk