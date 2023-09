PBC | Het gebit van Willemstad straalde glanzend, helder en trots

Vandaag begint het jaarlijkse Siman di Kultura. Een week lang worden overal op Curaçao cultuur, eten, muziek en de helden gevierd. Dit jaar speciale aandacht voor Tula. Vijf dingen die de week zo bijzonder maken.

Nog nergens anders in het koninkrijk wordt de eigen cultuur een week lang gevierd. Siman di Kultura is bedoeld om alle lagen van de bevolking bij elkaar te brengen, mensen te laten zien waarom je trots kunt zijn op jouw cultuur en wat je ervan kunt leren.

1. Scholieren maken kennis met cultuur

Traditiegetrouw doen verschillende scholen mee met deze week. Bijvoorbeeld op de protestantse scholen (VPCO) veel aandacht voor traditionele muziek.

Ook huiswerk: een traditioneel hoofddeksel maken (‘van Curaçao of uit een andere cultuur die we binnen onze school ontmoeten’) dat je op donderdag op school mag laten zien. Op vrijdag mogen scholieren in klederdracht of in de kleuren van de Curaçaose vlag naar school komen.

Op de dr. Albert Schweitzer basisschool aandacht voor multicultureel Curaçao. “We vinden aandacht voor elkaar belangrijk en daarom schenken we aandacht aan de verschillende culturen waar onze kinderen uit komen”, vertelt begeleider Jacomijn Jansen.

2. Steeds meer bedrijven doen mee

Vooral bij de grotere bedrijven zoals banken en verzekeringen kunnen klanten lekkernijen verwachten. Ook bij sommige hotels, waar ze hun buffet aanpassen met traditioneel eten. Bij de apotheek word je geholpen door assistenten in klederdracht.

3. Slavernij staat dit jaar centraal

Vorig jaar kreeg landbouw de volle aandacht, met oude wijsheden zodat je zelfredzamer kunt worden door zelf jouw groente en fruit te verbouwen. In dit speciale herdenkingsjaar staat het slavernijverleden centraal, in het bijzonder het begrip ‘gelijkheid, broederschap en vrijheid’.

Op 30 september is op het Brionplein het songfestival Bos di Libertat, ter ere van alle vrijheidsstrijders. Muzikanten en bands zijn uitgenodigd om nieuwe liedjes te maken in het Papiamentu. Vijftien mogen optreden en aan het eind wordt een winnaar gekozen.

4. Mooi moment om musea te bezoeken

Het is vandaag een mooie dag om naar Bandabou te gaan. Dit jaar is Museo Tula, de plek waar Tula met de opstand begon, een van de belangrijkste plekken van de cultuurweek. Sinds de coronaperiode is het dicht, maar op deze zondag zijn ze de hele dag open om de cultuurweek officieel te starten.

Er wordt voor de verzetsheld een standbeeld onthuld. Er zijn de hele dag verschillende culturele activiteiten: muziek, workshops en vertellingen van oude verhalen uit deze omgeving. Je kunt zelfs een tour krijgen in een tuktuk of op een elektrische step.

Landhuis Chobolobo, bekend van de Blue Curaçao-likeur, heeft op vrijdag een speciale happy hour met optredens van populaire traditionele bands zoals Grupo Oriri, Bena Mayó en Den Chikí.

5. Radio en tv

Kun je niet naar de activiteiten gaan? Op radio en tv zijn deze week ook speciale programma’s over de Curaçaose cultuur.

Het ochtendprogramma Gostoso (TeleCuracao FM) gepresenteerd door Mari Koeiman, heeft organisaties zoals Bos di Libertat uitgenodigd om luisteraars te inspireren over de Curaçaose cultuur. Er wordt stilgestaan bij muziekgenres (zoals tumba, tambú, seú en ritmo kombiná) die vanaf de slavernij zijn ontwikkeld.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk