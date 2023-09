PBC | Het gebit van Willemstad straalde glanzend, helder en trots

Hoewel ik begrijp dat het afgelopen dinsdag vooral om de leesbril van de koning en de vrouwelijke rondingen van zijn tweede dochter ging, wil ik onze vorst toch hartelijk feliciteren met zijn ruime loonsverhoging.

Samen met zijn vrouw vangt hij volgend jaar 75.000 euro meer en dat kan hij in deze voor hem best wel sombere tijden goed gebruiken. Niet alleen omdat de beurs is ingestort, maar ook om een ervaren pr-bureau in te huren. Wat snelle gladjakkers die zijn imago een beetje opvijzelen. Net als de kankerverwekkers Tata Steel en Chemours dat doen. Want het imago van onze Willy is op dit moment gewoon belabberd. Iets meer dan een zesje krijgt hij van zijn volk en zijn vrouw een mager zeventje.

Of ik tips heb voor dat bureau? In elk geval Prinsjesdagadviezen. Die seniele koetsen en lakeien weg, Laurentien met haar man een dagje vrij geven, die smakeloze logge troon vervangen, de troonrede zelf rappen in plaats van stotteren en dat oubollige gezwaai op dat balkon mag ook de prullenbak in. Hij moet een beetje met zijn tijd meegaan of er anders vrolijk mee nokken. Met dat laatste bespaart hij zijn lieve dochters een hoop ellende.

Maar is er een goed pr-bureau beschikbaar? Want die bedrijfjes hebben het druk. Er is bij alle kantoren een lange wachtrij. Voor linkse Fransje Timmermans moet een goeie wachtgeldsmoes verzonnen worden. Net als voor Mona Keijzer, die nu niks kan zeggen over Frans omdat ze ook lekker uit diezelfde pot loopt te snoepen.

Verder heeft Ajax dringend hulp nodig sinds hun medewerker Maurits Hendriks de ooit door hem in 2016 in Rio bedachte ‘losersvlucht’ bij de Amsterdammers weer heeft geïntroduceerd. De schaamrood-witte spelersbus kwam na de belabberde potjes in Sittard en Enschede doodstil de hoofdstad binnenrijden. Waarom Hendriks hiervan de schuld krijgt? Hij heeft die inmiddels verdachte data-Duitser Sven Mislintat als directeur gekozen en hem carte blanche gegeven om met meer dan honderd miljoen te gaan graaien in de bakken met aanbiedingen bij de Action en de Blokker. Sven kwam thuis met een roedel amateurvoetballers die Top Oss en Helmond Sport niet wilden. En een deel van het geld is waarschijnlijk bij vriendjes van de directeur terechtgekomen. Heerlijk wereldje die voetballerij. Maar waarom greep de algemeen directeur van Ajax niet in? Die directeur was er niet. En de raad van commissarissen? Die bestaat uit notoire schnabbelkonten met stuk voor stuk meer banen dan Schiphol. Geen Ajax-harten. Omhooggevallen beunhazen. Wel leuk dat de voorzitter van de RvC een voormalig ziekenhuisdirecteur is. Symbolisch.

Wie ook wel wat aan zijn imago mag sleutelen is de Commissaris van de Koning in Gelderland, die regelmatig het halve Provinciehuis bij elkaar schijnt te foeteren. Mocht-ie worden weggestuurd, dan is het misschien een leuke baan voor voormalig Onderwijsminister Dennis Wiersma. Of Matthijs natuurlijk.

En ik begrijp dat de Nederlandse cardiologen ook wat aan hun uitstraling moeten doen. Zij lijken nu aan iedere voorgeschreven pacemaker minimaal een weekje skiën over te houden. Aangeboden door de fabrikant van die hartslagregelaars. Heel bejaard Nederland heeft daarom zo’n ding. Wel zielig voor de dokters dat inmiddels de Europese sneeuw op is. Her en der spuiten wat eenzame kanonnen nog een zielig streepje wit in het groen, maar dat is het dan ook. Helaas komt het nooit meer goed. Of ben ik dan een klimaathystericus?

En Yvonne Jaspers haar imago moet ook met spoed opgekalefaterd worden. Haar quasiromantische datinggedoe met eenzame boeren is een beetje klaar. Misschien moet ze voortaan een reëler beeld van de boeren schetsen. Gewoon zeggen hoe het echt zit. Iets over duizenden martelkippen in een donkere schuur of dat er toch weer meer megastallen bijgekomen zijn en wat de schade voor ons milieu is. Of kijkt er dan helemaal niemand meer? Domweg omdat de waarheid niet gezellig is.

Vorige week schreef een lezer dat hij mijn stukjes en dus mijn imago te zuur vond worden. Ik dacht: ik ga er iets aan doen en belde wat pr-bureaus. Helaas. Allemaal in gesprek.

Bron: NRC Handelsblad