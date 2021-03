NTR | Bij1-kandidaat Quinsy Gario: ‘Huidige Kamerleden zijn niet in staat om racisme aan te pakken’

DEN HAAG – In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, publiceert Caribisch Netwerk interviews met politici over de Caribische gemeenschap. Quinsy Gario wil namens Bij1 in de Tweede Kamer, omdat hij vindt dat huidige Kamerleden het racisme niet kunnen bestrijden.

Tienduizenden mensen gingen vorig jaar de straat op om te protesteren tegen racisme. Black Lives Matter. We zagen ook allemaal zwarte vlakjes voorbijkomen op Instagram. Vindt u dat die mensen een morele verplichting hebben om op Bij1 te stemmen?

“Ik wil mensen op het hart drukken om dat te laten meewegen. Al snap ik dat sommigen niet willen stemmen, omdat ze zo teleurgesteld raken in politici die ze kiezen. Dit is hét moment om iets te doen tegen onderdrukking en politiegeweld, zorgen dat de volgende generaties het beter krijgen dan wij. Wat was de reden voor mensen om de straat op te gaan of zoals velen een zwart vlakje te posten op sociale media?”

‘Met ons koloniaal verleden is het voor geen van ons veilig, dus we moeten ons uitspreken’

Over racisme gesproken: u kreeg zelf veel racistische reacties en doodsbedreigingen na demonstraties tegen Zwarte Piet en uw televisie-optreden in 2013. Voelt u zich inmiddels veiliger in Nederland?

“Met ons koloniaal verleden is het voor geen van ons veilig, dus we moeten ons uitspreken. Veiliger dan toentertijd voel ik me wel, omdat ik niet zoveel meer op de voorgrond kwam. Tegelijkertijd heeft Nederland in de afgelopen jaren het geweld tegen mensen van kleur toegelaten. De extreemrechtse en racistische groep is groter geworden.”

En nu staat u voor Bij1 op plek 2, na Sylvana Simons. Waarom de politiek ingaan?

“In de bestaande partijen zitten ook allemaal mensen met hele goede intenties. Alleen, ze zijn niet in staat gebleken om racisme en geweld tegen mensen van kleur aan te kaarten en te bestrijden. Sommige politici deden braaf mee met Black Lives Matter-demonstraties. Vervolgens zie ik ze in niet in actie komen. Ze konden recent nog wetten die discrimineren en profileren tegenhouden, maar ze deden het niet.”

‘Dat iemand op jou lijkt, wil niet per se zeggen dat diegene jouw belangen behartig’

En Bij1 is het enige antwoord, zegt de politicus natuurlijk..

“Dat iemand op jou lijkt, wil niet per se zeggen dat diegene jouw belangen behartigt. Maar, kijk naar mijn daden. Daarnaast, Bij1 heeft als partij in korte tijd veel bereikt in de gemeenteraad van Amsterdam. Bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat het daar nu niet meer uitmaakt wat de achtergrond van je ouders is als jongeren een schooladvies gaan krijgen. Dit zijn de acties die levens structureel gaan verbeteren.”

Wat hebben de Caribische rijksdelen aan u?

“We moeten ervoor zorgen dat de autonomie van de eilanden gerespecteerd worden. Zorgen dat Saba en Sint-Eustatius verlost worden van de grip van de Haagse politiek. De beslissingen moeten niet meer op een ministerie gemaakt worden, maar daar op het eiland.”

‘De Rijksministerraad moet afgeschaft worden’

“De Rijksministerraad moet afgeschaft worden. Die neemt nu op een oneerlijke manier beslissingen die hele grote gevolgen hebben voor Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De drie hebben geen zeggenschap, want bij het stemmen is het zeventien Nederlandse ministers tegenover drie vertegenwoordigers.”

“En natuurlijk excuses voor het slavernijverleden gekóppeld aan herstel, op welke manier dan ook, zodat de eilanden ook hun expertise kunnen inzetten.”

Toen u Sint-Maarten verliet om in Nederland te gaan studeren was u zeventien. Was die jongen toen ook zo uitgesproken als u nu bent?

“Dat weet ik niet, haha! Ik was op de middelbare school wel actief in een debatteam. De huidige parlementsvoorzitter, Rolando Brison, was toen mijn tegenstander. Hij bleek maar niet te begrijpen waarom natuurbescherming super belangrijk was voor het eiland! Ik herinner me nog goed dat al de dingen die ik vervolgens zei mij niet in dank werden afgenomen.”

Caribische jongeren zouden over het algemeen niet zo uitgesproken zijn als hun Europese studiegenoten. Dat is wat professionals uit het hoger onderwijs in Nederland aangeven.

“Zeker. Velen komen hier naar Nederland met het idee: dit is mijn thuis niet, ik ben hier eventjes en dan ga ik weer weg. Als ik me maar persoonlijk kan ontwikkelen. Aan de andere krant: op de eilanden zijn we ook heel erg gegrepen door de mentaliteit om geen slachtoffer te willen zijn. Ik snap het, maar om vooruit te komen moet dit gesprek wel worden gevoerd. Wat betekent het koloniaal verleden voor onze culturele identiteit, onze gezondheid, onze politiek en de armoede?”

Om vooruit te gaan heeft een land of eiland ook veel kennis nodig. Wat je al jaren ziet gebeuren, is dat duizenden hoogopgeleide Caribische jongeren steeds kiezen om na hun studie in Nederland niet naar de eilanden terug te keren.

“Dit is voor mij persoonlijk echt een prioriteit. Ze blijven met Nederland verbonden door een torenhoge studieschuld in euro’s. Er komt geen einde aan die schuld als ze op de eilanden het in guldens en dollars moeten aflossen. Daar moeten we snel een oplossing voor vinden.”

‘Wat hebben die partijen in ál die jaren gedaan om onze belangen te behartigen?’

Veel partijen in de Tweede Kamer hebben een parlementslid dat zich focust op de eilanden. Ze komen ook een paar keer per maand bij elkaar voor de Caribische kwesties. Geen van hen heeft een Caribische achtergrond. Wat maakt het in de praktijk uit?

“Zij praten met iemand voor een half uur of gaan op werkbezoeken, maar dat is alles. Het is heel anders als je als Kamerlid daadwerkelijk familie hebt op de eilanden die jou vertellen hoe het echte leven daar is, over armoede, over de spanningen daar. We hebben te lang een Tweede Kamer gehad wat totaal losgezongen is van de realiteit op de eilanden.”

“Het gaat om representatie. Als er in de Tweede Kamer geen enkele persoon zit van Antilliaanse afkomst, dan denk ik: wat hebben die partijen in ál die jaren gedaan om onze belangen te behartigen?“

Bron: NTR/CaribischNetwerk