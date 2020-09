NTR | Aruba vindt opnieuw geld zonder Nederlandse steun

ORANJESTAD – ‘Geluk’ noemt de Arubaanse premier dat Aruba weer zelf geld weet te vinden, om zonder Nederlandse steun haar rekeningen te kunnen betalen in september en oktober.

“Natuurlijk is lenen bij Nederland voordeliger tegen 0 procent rente. Maar als zij ons niet willen helpen, dan helpen we onszelf. En het goede nieuws is, dat wij ons nu zelf kunnen helpen”, zegt premier Evelyn Wever-Croes.

De onderhandelingen tussen Aruba en Nederland over de voorwaarden voor de derde coronalening van 204 miljoen florin (bijna 96 miljoen euro) zitten al sinds juni vast. Het geld had Aruba acuut nodig om juli, augustus en september te overbruggen als gevolg van de coronacrisis.

In augustus had het eiland ineens toch geld om zelf te kunnen betalen. Vervolgens zei de premier begin september dat er weer genoeg was om tot halverwege deze maand uit te zingen, dan zou het echt op zijn. De onderhandelingen met Nederland omschreef de premier daarom als ‘Nederland met een pistool tegen ons hoofd’.

Maar het eiland heeft toch weer een ‘deur’ gevonden, zegt Wever-Croes nu. De details zouden uiterlijk vandaag bekend worden. Financiënminister Xiomara Maduro zegt echter: “We zijn nog niet klaar, het proces moet eerst nog afgerond worden voordat de details publiek kunnen.” Lokale geldleners kunnen zich inschrijven op obligatieleningen maar wanneer de overheid deze en tegen welke rente moet terugbetalen, dat is dus nog niet bekend.

‘Ik hoop dat we zelf geld kunnen blijven krijgen’ -premier Evelyn Wever-Croes

Deze leningen zorgen er in ieder geval voor dat het eiland nog dieper in het rood komt. Vooral omdat ze dus duurder zijn dan die Nederland verstrekt. Maar Aruba kan zich nog altijd niet vinden in de Nederlandse leningsvoorwaarden.

Op de vraag wat voor een signaal Aruba hiermee afgeeft, zegt Wever-Croes: “Ik hoop dat we zelf geld kunnen blijven krijgen. Het is zo dat we van geluk spreken en misschien kunnen we van geluk blijven spreken. Maar het is niet heel verantwoord, verstandig om alleen op geluk af te gaan.”

Aruba zegt sowieso een ‘gat’ van 136 miljoen florin (bijna 64 miljoen euro) voor dit jaar te hebben waar ze geld voor moet vinden. Dit omdat Nederland het termijn voor de derde coronalening pas laat ingaan als het eiland akkoord gaat met de voorwaarden.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk