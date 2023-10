PBC | Centrale Bank: Aanzienlijke risico’s bedreigen economische groei Curaçao

Op Bonaire verschijnen steeds meer mensen voor de rechter die dronken achter het stuur hebben gezeten. Justitie belooft harder te gaan optreden. “Voor veel mensen op dit eiland is drinken en rijden heel gewoon.”

In de eerste helft van het jaar gaat het om 92 bestuurders die langs de weg zijn aangehouden of na een ongeluk betrapt zijn op dronken rijden. Het Openbaar Ministerie zegt tijdens rechtszaken te moeten benadrukken hoe ernstig het is om dronken te rijden, omdat veel mensen hun slechte gedrag zelf niet inzien.

Onder een groep inwoners wordt het ‘normaal’ gevonden om dronken te rijden, ziet justitie. “Je staat bij de snackbar, je drinkt alcohol, je betaalt en daarna stap je in je auto om zelf naar huis te rijden. Maar je beseft dus niet dat je dan een potentieel wapen bent; dat jij jezelf of een onschuldige persoon kan doden.“

‘Ik word veel te hard gestraft’

Verschillende autobestuurders die betrapt zijn op dronken rijden, vinden dat justitie ze al ‘veel te hard’ wil bestraffen. “Ik had pech die dag dat ik betrapt werd. Tachtig procent van de mensen op Bonaire drinkt en rijdt”, zo zegt een verdachte tegen de rechter.

“Ze hebben mijn rijbewijs afgenomen, maar ik heb het nodig voor mijn werk. Nu moet ik elke dag iemand 30 dollars betalen om voor me rond te rijden.”

De rechter reageert kort op zijn verhaal. “Het is je eigen schuld en je rijbewijs krijg je voorlopig niet terug.”

Een andere man blijkt ruim tien keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben nadat hij een ongeluk veroorzaakte. Hij reageert woedend op de politie. “Ze vroegen niet eens of alles in orde met me was, maar behandelden me als een verdachte!”, zegt hij tegen de rechter.

De rijbewijs van een oudere man werd meteen ingehouden omdat hij maar liefst vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Veel spijt voor het dronken rijden toont hij niet. “Ik woon op de kunuku in Rincon en ik heb mijn rijbewijs nodig.“

De rechter besluit zijn rijbewijs voor 10 maanden in te houden en waarschuwt de man dat als hij weer de fout in gaat, een gevangenisstraf zal volgen.

Te dure taxi’s en gebrek aan openbaar vervoer

Bij verschillende rechtszaken vertellen mensen waarom ze toch dronken achter het stuur zitten: er is geen openbaar vervoer op het eiland en taxi’s zijn ‘extreem duur’. Dit zorgt ervoor dat een chauffeur zelf naar huis moet rijden.

“Blijf thuis of laat de auto staan en ga te voet naar huis”, reageert de officier van justitie hierop.

Het Openbaar Ministerie zou ook zijn geschrokken van reacties na een dodelijk verkeersongeluk. “Heel Bonaire stond op zijn kop wegens het in hechtenis nemen van een dronken chauffeur die een fietster heeft gedood. Laat het zeer duidelijk zijn voor iedereen: er is geen enkel begrip voor drankrijders.”

‘Harder optreden tegen dronken bestuurders’

Op Bonaire mag je als chauffeur niet meer dan 220 UCGL alcohol in het bloed hebben. Dat zijn ongeveer twee glazen bier.

Volgens justitie zal er harder worden opgetreden tegen drankrijders. Naast steekproefsgewijs en geplande alcoholcontroles, is het nu standaard om controlesop alcohol uit te voeren na een aanrijding. “Botsen is blazen“, zegt Alwyn Braaf, Korpschef Politie Caribisch Nederland.

‘Samenleving moet hier gaan helpen’

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft alléén het afstraffen van dronken bestuurders geen zin, maar wel als ook de hele samenleving actie gaat ondernemen. “Als je een bekende dronken achter de stuur ziet kruipen, spreek diegene erop aan. Dit moet niet afhangen van handhaven en bestraffen.”

Bron: NTR/Caribisch Netwerk