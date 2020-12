NRC | Vrijspraak voor vier militairen in zaak dodelijke duikongeval Curaçao

ARNHEM (ANP) – De vier militairen die betrokken waren bij een dodelijk duikongeval van een collega tijdens een oefening bij Curaçao zijn dinsdag door de rechtbank in Arnhem vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie verdacht de vier van het overtreden van dienstvoorschriften, waardoor een levensgevaarlijke situatie kon ontstaan. De militaire kamer van de rechtbank concludeerde direct na het einde van de strafzaak echter dat die voorschriften ten tijde van het fatale duikongeluk op 23 november 2015 in strafrechtelijke zin niet golden.

Het OM had eerder op de dag om dezelfde reden ook vrijspraak gevraagd. De militairen waren beschuldigd van het overtreden van de dienstvoorschriften door de duik niet af te breken toen spraakcommunicatie niet meer werkte.

De aanklagers spraken van “een onbevredigend einde” van de zaak en noemden de gang van zaken van het strafrechtelijke onderzoek “niet fraai”, mede gezien de lange duur ervan en het gesteggel over de aard van de beschuldigingen.

De militairen deden op 23 november 2015 in de Caracasbaai bij Curaçao een mijnoefening. De collega maakte een duik naar ongeveer 40 meter diepte. Toen het te lang duurde voor zij naar boven kwam, werd een reddingsactie gestart, maar die mocht niet meer baten.

Nog steeds is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De vrouw had haar duikset niet meer om toen zij boven water werd gehaald. Volgens de patholoog-anatoom is zij door verstikking om het leven gekomen, maar de oorzaak hiervan is niet komen vast te staan.

