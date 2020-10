NRC | Trump probeert Fauci als bliksemafleider te gebruiken

Bas Blokker

Verenigde Staten President Trump noemt zijn belangrijkste medisch adviseur ‘een idioot’, in niet-aflatende pogingen om de donkere Covid-wolk boven zijn eigen hoofd te verdrijven.

Een gestage stijging van het aantal besmettingen in zijn land, berichten over tegenslagen bij de snelle ontwikkeling van een vaccin: de Covid-19-epidemie blijft als donkere wolk boven de herverkiezingscampagne van Donald Trump hangen. En de president probeert die te verjagen door scherpe aanvallen op zijn rivaal Joe Biden, op Democratische gouverneurs en burgemeesters, en de afgelopen dagen ook op zijn naaste medewerkers.

Maandag berichtten Amerikaanse media over een uitval van de president aan het adres van zijn meest gerespecteerde medische adviseur, immunoloog Anthony Fauci. Tijdens een telefonische vergadering met stafmedewerkers, waarvan de opnamen te horen zijn via verschillende media, zegt Trump dat Amerikanen „het zat zijn om Fauci en al die andere idioten aan te horen, al die idioten die er helemaal naast zaten”. Volgens hem is Fauci „een aardige man”, maar ook „een ramp”.

Het aantal gevallen van Covid-19 in de VS blijft stijgen; de teller staat nu op ruim 8,2 miljoen en ruim 220.000 doden. De pieken zijn in de herfst vooralsnog niet zo hoog als in de zomer, maar 15 en 16 oktober waren wel de eerste twee dagen sinds juli waarop meer dan 64.000 nieuwe gevallen per dag werden gemeld. In slechts zeven van de vijftig staten, volgens de dagelijks bijgehouden statistiek van The New York Times, is het aantal gevallen nu blijvend laag, overal elders is het hoog of stijgend. Op de kaart valt te zien dat het aantal besmettingen nu vooral in de landelijke staten in het midden van het land piekt.

Bron van frustratie

Het is een bron van frustratie voor de president, die volgens de meeste peilingen behoorlijk achter ligt op Biden en die, na een korte opname in het ziekenhuis met het virus, de afgelopen weken weer elke dag op campagne is. Daarbij spreekt hij vele duizenden aanhangers in de buitenlucht toe en hamert hij telkens op de florissante economische situatie voordat het virus het land lam legde. Hij beweert dat Democratische gouverneurs en burgemeesters expres strenge maatregelen tegen de epidemie nemen om zijn kansen op herverkiezing te verkleinen. Volgens Trump en vicepresident Pence zijn de VS „de bocht al om” met de epidemie.

In Carson City, Nevada, speelde Trump zondag Joe Biden na. Als die wordt gekozen, zei Trump, „zal hij naar de wetenschappers luisteren”. De president nam daarbij een gespeeld stramme houding aan en trok een zuinig mondje. Daarna zei hij met zijn gewone stem: „Als ik enkel en alleen naar de wetenschappers zou hebben geluisterd, dan zou het land nu in een grote depressie zitten in plaats van in de raket van nu.”

Het lijkt erop alsof een interview dat Fauci zondag gaf aan het CBS-programma 60 Minutes de president heeft getergd. Wat het regeringsbeleid betreft redeneerde Fauci geheel in lijn met de president. Hij sprak zich uit tegen een complete stillegging van de economie. „We willen niet dat maatregelen op het gebied van de volksgezondheid herstel van de economie in de weg staan. We willen dat ze een veilige heropening van de economie mogelijk maken.”

Te optimistisch

Maar Fauci weersprak in hetzelfde interview wel het optimisme van Trump, die steeds zegt dat de VS voor het eind van het jaar een vaccin zullen hebben en dat de economie volgend jaar beter zal zijn dan ooit. Volgens Fauci is het waarschijnlijker dat het vaccin er begin volgend jaar zal zijn en dat het heus beter zal worden, „maar niet voor het eind van volgend jaar”.

Fauci zei ook dat hij „helemaal niet” was verrast dat Trump Covid-19 had opgelopen. Hij had gekeken naar beelden van een officiële gelegenheid in de Rozentuin van en later binnen in het Witte Huis, waarop te zien is dat vele aanwezigen, onder wie de president, geen mondkapje dragen en geen anderhalve meter afstand in acht nemen. Fauci sloeg tijdens het CBS-interview zijn handen voor zijn ogen. „Toen ik dat zag, dacht ik: daar kan niks goeds van komen.”

Volgens de arts ziet het Witte Huis streng toe op zijn media-optredens. „Mij is verboden te spreken in vele, vele, vele tv-programma’s die mij hebben gevraagd.” President Trump twitterde maandag dat Fauci „vaker op tv komt dan wijlen de geweldige Bob Hope” (een komiek wiens hoogtijdagen in de jaren 50, 60 en 70 lagen). „Ik zie liever dat Tony goeie besluiten neemt.”

