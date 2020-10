AVC | ABB…of toch niet?

Dick Drayer | Achterkant van Curacao

Vorige week werd aangekondigd dat per 1 januari 2021 de Algemene Bestedingsbelasting (ABB) op Curaçao wordt ingevoerd. Was dat al niet eens eerder gemeld? Ja hoor, om precies te zijn in juni 2019. Deja vu!

Wat is er dan in de tussentijd veranderd? En waarom zou de invoering nu slagen terwijl die vorig jaar dus niet is gelukt? De volgende dag namelijk was de ABB weer in het nieuws. Naar aanleiding van Statenvragen over de verwachte belastingopbrengsten gaf de minister aan dat momenteel nog ‘wordt gewerkt’ aan de ABB wetgeving.

Het is nu medio oktober en er wordt nog gewerkt aan wetgeving die per 1 januari 2021 in moet gaan? Een wetgeving die niet alleen vrijwel alle ondernemers raakt maar ook de belastingdienst en de douane. En ook de stichting BAB, want alle kassa’s zullen moeten worden aangepast. De OB bestaat per 1 januari immers niet meer.

Hoger

In het bericht staat nog iets vreemds: ‘De tarieven van 6, 7 en 9% blijven behouden’. Het lijkt moeilijk te beredeneren hoe een ABB, die in beginsel alleen bij invoer en lokale productie/ dienstverlening wordt geheven, met dezelfde percentages meer op gaat leveren dan de huidige OB waarbij elke schakel in de handelsketen wordt belast.

Een ABB-tarief zou (evenals een BTW-tarief) per definitie hoger moeten liggen en derhalve ook tot stijging van consumentenprijzen en dus inflatie leiden. Het zou goed zijn als het ministerie van financiën daar verdere duidelijkheid over kan verschaffen. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft eerder gerekend met percentages van 12,84%, 9,63% en 7,49%.

Allerlaatste moment

Het ministerie van Financiën heeft ruim een jaar de tijd gehad om de eerdere tekortkomingen weg te werken, maar het lijkt erop dat – zoals wel vaker – de wetgeving pas op het allerlaatste moment klaar is. Geen mogelijkheid dus voor ondernemers en uitvoeringsorganisaties om zich op deze ingrijpende verandering voor te bereiden of hun terugkoppeling te geven op de aangepaste versie van de wetgeving.

Of misschien gaat het toch weer niet door? Zoals de afschaffing van de 50% aftrek van de OB bij invoer die eigenlijk per 1 oktober in zou gaan, in de week daarvoor werd aangekondigd en drie weken later toch niet door blijkt te gaan.

Wanneer gaat de huidige regering ondernemers nu eens serieus nemen? Dit soort wijzigingen kan niet steeds op het laatste moment worden aangekondigd. De minister van Economische Ontwikkeling en die van Financiën komen van dezelfde partij, dan moet onderlinge afstemming toch niet zo moeilijk zijn?

Vooralsnog blijft het afwachten. De ondernemers wordt aangeraden om op nieuwjaarsdag geen sociale activiteiten in te plannen. Voor het geval dat last-minute toch alle verkoopprijzen moeten worden aangepast.

Bron: Achterkant van Curacao