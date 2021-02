NOS | Nederland grijpt opnieuw in op Curaçao

Dick Drayer | NOS correspondent Curacao

Nederland grijpt in op Curaçao nadat gisteren opnieuw een Statenvergadering niet was doorgegaan. De voltallige oppositie kwam voor de tiende keer niet opdagen. Zij boycotten het parlement omdat de partijen zich niet serieus genomen voelen door de regeringscoalitie.

De boycot van de oppositie begon enkele weken geleden toen een parlementslid van regeringspartij PAR uit de Staten stapte en de coalitie tijdelijk geen meerderheid meer had. Van de 21 zetels waren er op dat moment twintig bezet, gelijk verdeeld over oppositie en coalitie.

De installatie van het nieuwe Statenlid kan alleen gebeuren bij aanwezigheid van een meerderheid van het parlement. Door het wegblijven van de oppositie is die meerderheid er niet. Dankzij het ingrijpen door Nederland kan het parlement nu toch vergaderen en kan het nieuwe parlementslid worden beëdigd.

‘Onverantwoord in tijden van crisis’

Doordat er nu geen Statenvergaderingen meer plaatsvinden, blijven ook belangrijke onderwerpen op tafel liggen. Een daarvan is de verlenging van de noodtoestand. Die loopt over twee weken af. De vergadering is nodig om de coronamaatregelen van de regering voort te zetten. Een eventuele verlenging moet door het parlement worden goedgekeurd.

Maar ook kan het parlement een aantal wetten niet behandelen die nodig zijn om de coranasteun op lange termijn door Nederland te garanderen. “In deze tijd van crisis is dat onverantwoord”, zegt staatssecretaris Raymond Knops in reactie op de Algemene Maatregel van Rijksbestuur, zoals de aanwijzing officieel wordt genoemd.

Knops zegt nu in te moeten grijpen omdat het parlement niet meer kan functioneren. “De democratie wordt door een deel van het parlement willens en wetens buitenspel gezet.”

Op 19 maart zijn er verkiezingen op Curaçao. “Als deze situatie niet wordt opgelost voor die tijd, kan het zijn dat er tot 11 mei niet meer vergaderd kan worden”, stelt Knops. Dat is de datum dat het oude parlement het stokje moet overdragen aan de nieuwgekozen Staten.

Bron: NOS