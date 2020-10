NOS | Artsen: behandeling Trump afgerond, kan morgen in openbaar verschijnen

President Trump heeft zijn coronabehandeling afgerond. Hij kan naar verwachting morgen veilig terugkeren in het openbare leven, zeggen zijn artsen.

“Sinds zijn terugkeer naar huis is zijn fysieke gesteldheid stabiel en er zijn geen indicaties die duiden op de ontwikkeling van een ziekte”, staat in een verklaring van Trumps lijfarts Sean Conley. “Over het algemeen reageert hij zeer goed op de behandeling, zonder bijwerkingen. Zaterdag is het dag 10 na de diagnose en ik ga ervan uit dat de president dan veilig kan terugkeren in het openbare leven.”

Amerikaanse gezondheidsautoriteiten schrijven voor dat mensen die ernstig ziek zijn geworden door een besmetting met het coronavirus minimaal twintig dagen thuis moeten blijven nadat de eerste symptomen zich hadden aangediend.

Snel herstel

Trump maakte vorige week donderdag bekend dat hij en zijn vrouw Melania besmet waren met het coronavirus. Ook veel medewerkers van het Witte Huis en partijgenoten raakten besmet. Trump werd een dag later opgenomen in het ziekenhuis en kreeg onder meer een experimentele behandeling met antilichamen. Maandag verliet hij het ziekenhuis en keerde hij terug naar het Witte Huis, voor verdere behandeling.

De president liet eerder weten dat hij zich goed voelt en zo snel mogelijk zijn presidentscampagne wil hervatten. Op donderdag 15 oktober stond een volgend debat gepland tussen Trump en de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Nadat een commissie had besloten dat het debat online zou plaatsvinden vanwege de besmetting van Trump, besloot de president zich terug te trekken. Biden en Trump willen nu 22 oktober met elkaar in debat.

Bron: NOS