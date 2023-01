Ingezonden | Ongepast bezoek Chichi

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Lusette Verboom aan het woord.

In de verschillende kranten kunnen we lezen over het programma van het bezoek van het koninklijk paar en de kroonprinses. Een programma beladen met kunst, wat geweldig is. Dit toont het belang dat onze lokale kunst gedurende de jaren heeft verworven in onze maatschappij. Tot mijn ontsteltenis lees ik ook dat het gezelschap een Chichi gaat beschilderen.

Het argument is dat Chichi als symbool staat voor de verantwoordelijke oudere zus in onze gemeenschap. Maar wat is Chichi? In kunst is alles geoorloofd. Het is de kunstenaar haar goed recht om haar beeld van de zwarte vrouw op welke manier dan ook neer te zetten. In mijn optiek is de Chichi een karikatuur van een zwarte vrouw, uitnodigend zittend met haar benen wijd gespreid, haar grote borsten prominent tonend, klaar om de wereld te veroveren.

In een tijd waar we bezig zijn met het verwerken van ons slavernijverleden, waar we bezig zijn met een zoektocht naar gelijkwaardigheid, naar zelfrespect van de zwarte bevolking in deze maatschappij, lijkt het mij niet van waardigheid tonen om het koninklijk gezelschap deze karikatuur van een zwarte vrouw aan te bieden om deze te gaan beschilderen.

Als zwarte vrouw, geboren en opgegroeid op dit eiland kan ik u garanderen dat deze voorstelling van de Chichi niet symbool staat voor de verantwoordelijk oudere zus in de Curaçaose cultuur.

Lusette Verboom,

Curaçao