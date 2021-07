RTL | Misdaadverslaggever Peter R. de Vries overleden na aanslag

Peter R. de Vries heeft de aanslag op zijn leven vorige week dinsdag in Amsterdam niet overleefd. Hij is in het bijzijn van zijn geliefden overleden in het ziekenhuis. “We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar”, laten zijn nabestaanden weten in een gezamenlijke verklaring. De Vries is 64 jaar geworden.

De Vries werd vorige week neergeschoten na een optreden in RTL Boulevard, het tv-programma waar hij zeer geregeld aanschoof als deskundige. Op weg naar de parkeergarage in de Lange Leidsedwarsstraat, vlak bij het Leidseplein, werd hij vijfmaal onder vuur genomen. Sindsdien lag hij zwaargewond in het ziekenhuis.

De verklaring van de nabestaanden van De Vries:

“Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben, overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: ‘On bended knee is no way to be free’. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar.

De familie, partner en naasten willen zijn overlijden in alle rust verwerken en wij vragen iedereen met klem om dat te respecteren. Verdere informatie over hoe het afscheid van Peter zal verlopen en wat daarbij de wensen van de familie en zijn partner zijn, volgt wanneer hierover is besloten.”

“Dit is een onbeschrijfelijk groot verlies”, reageren RTL Nederland en productiehuis Fremantle Nederland. “Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar Peters familie, zijn partner en al zijn dierbaren. En naar iedereen die is geraakt door zijn moed, menselijkheid en vastberaden strijd voor het recht. Peters invloed blijft sterker dan welke daad van haat ook. Hij was nog lang niet klaar en wij kunnen hem niet missen. We zullen vrijuit blijven spreken over misstanden en onrecht in de samenleving, zoals hij zijn hele leven heeft gedaan. Peter is voor altijd in ons hart.”

Onuitwisbare indruk

De uitzending van RTL Boulevard vanavond om 18.30 uur staat volledig in het teken van de persoon Peter, zijn leven en zijn werk, waarmee hij een onuitwisbare indruk achterlaat. RTL Boulevard verzorgt tevens rond 20.00 uur een extra uitzending. RTL 4 zendt rond 20.30 uur een in memoriam uit en aansluitend staat Humberto in het teken van Peter. Er is bij RTL 4 geen reclame te zien vanavond.

Niet lang na de aanslag op De Vries werden twee verdachten aangehouden in een auto op de A4 ter hoogte van Leidschendam. Het gaat om een 21-jarige Rotterdammer en een 35-jarige Pool uit Maurik.

Wat weten we over de verdachten?

De 21-jarige Delano G. uit Rotterdam. G. is de vermoedelijke schutter. Hij is een aspirant-rapper uit Rotterdam, die opgroeide in de buurt van Tiel. Hij deed onder meer mee aan het tv-programma ‘So you think you can dance’ en richtte een eigen muzieklabel op.

Volgens De Telegraaf zou G. een volle neef zijn van de veroordeelde Jaouad W., een kopstuk in de organisatie van Ridouan Taghi. Die is hoofdverdachte in het Marengo-proces, waarin De Vries diende als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B.

De 35-jarige Poolse klusjesman Kamil E. zou de vluchtauto hebben bestuurd. E. zou, net als G., vaker met de politie in aanraking zijn gekomen en zou eerder deze maand nog zijn aangehouden op verdenking van een bedreiging. Ook zou hij volgens een Poolse tv-zender in zijn eigen land gezocht worden wegens betrokkenheid bij berovingen en diefstallen.

E. woont in het Gelderse Maurik, samen met zijn hoogzwangere vrouw en twee kinderen.

Bron: RTL nieuws