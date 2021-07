Parool | Misdaadjournalist Peter R. de Vries (64) overleden na aanslag

Misdaadjournalist Peter R. de Vries is overleden. Dat heeft zijn familie zojuist bekendgemaakt in een statement. De 64-jarige misdaadjournalist is donderdagmiddag overleden in het ziekenhuis, omringd door zijn geliefden. ‘We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar,’ melden zij in een gezamenlijke verklaring.

‘Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben, overleden,’ zo begint de verklaring. ‘Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: On bended knee is no way to be free.’

De Vries lag sinds dinsdagavond 6 juli in het ziekenhuis. Daar werd hij naartoe gebracht nadat hij was neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. De Vries had toen net de studio van RTL Boulevard verlaten, dat om de hoek wordt opgenomen en waar hij die avond te gast was. Volgens getuigen werd er vier of vijf keer geschoten.

Verdachten

Vrij kort na de moordaanslag zijn twee verdachten opgepakt. Ze werden klemgereden door de politie in een zilverkleurige Renault op de A4 bij Leidschendam. De vermoedelijke schutter is de 21-jarige Delano G. uit Tiel. De Poolse Kamil E. (35) bestuurde de vluchtauto. De twee zitten in beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaten.

G. is een neef van Jaouad W., een jeugdvriend en criminele partner van Ridouan Taghi. Daarmee hangt Taghi’s schaduw over deze aanslag. Het neerschieten van Peter R. de Vries past in het patroon van moorden en aanslagen die door opsporingsdiensten worden toegerekend aan de criminele organisatie van Taghi.

De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen onder anderen Taghi. Volgens de advocaten waarmee de Vries samenwerkte aan de verdediging van B. komt de opdracht voor de liquidatie uit die hoek. “Waarom zegt niemand dat? Een lid van het verdedigingsteam van Nabil B. is weggeschoten en ik heb niemand horen benoemen dat het zo is. Wij zijn gehandicapt, dit is een persoonlijke aanslag. De overheid wil wegblijven van de connectie met Taghi.”

Eerder werden ook B.’s advocaat Derk Wiersum en B.’s broer Reduan doodgeschoten.

Volledige verklaring van de familie

‘Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben, overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: On bended knee is no way to be free. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar. De familie, partner en naasten willen zijn overlijden in alle rust verwerken en wij vragen iedereen met klem om dat te respecteren. Verdere informatie over hoe het afscheid van Peter zal verlopen en wat daarbij de wensen van de familie en zijn partner zijn, volgt wanneer hierover is besloten.’

Vierduizend witte rozen

De Vries was veel meer dan misdaadverslaggever alleen. Tussen zijn eerste crimereportage voor De Telegraaf en de aanslag in de Lange Leidsdwarsstraat zit veertig jaar waarin hij ontelbare rollen vertolkt heeft. Hij was rechercheur, vertrouwenspersoon, aspirant-politicus, directeur van een advocatenkantoor, voetbalmakelaar, mediafenomeen en adviseur van kroongetuige Nabil B. in het grootste misdaadproces dat Nederland ooit gekend heeft: het Marengoproces.

Witte rozen bij het Nationaal Monument op de Dam als steunbetuiging voor Peter R. de Vries. Beeld ANP

Na de aanslag werd op verschillende manieren steun aan De Vries betuigd. Op de Dam werden op de vrijdag na de aanslag vierduizend witte rozen voor de misdaadverslaggever neergelegd door een anonieme groep mensen. In de Westerkerk konden mensen stilstaan bij de aanslag op de verslaggever. Er lag een boek waar de bezoekers hun medeleven konden betuigen en in de kerk kon een kaarsje voor De Vries worden gebrand.

In een uitzending van Tijd voor Max spraken de De Vries’ zoon Royce en dochter Kelly hun dank uit voor alle steun in een videoboodschap. “We weten dat hij in ontzettend goede handen is en dat de doktoren en verpleegkundigen fantastisch werk leveren. Ook willen we jullie bedanken, voor de fantastisch lieve woorden, dat doet ons ontzettend goed in deze moeilijke tijd.”

Tanja Groen

In dezelfde uitzending werd geld opgehaald voor de gouden tip in de verdwijningszaak van de 18-jarige Tanja Groen in 1993. Via de site van Stichting De Gouden Tip wordt al een aantal weken geld ingezameld voor de zaak.

Die crowdfunding werd door Peter R. de Vries opgezet, als voorzitter van die stichting. Sinds hij werd neergeschoten was er hernieuwde aandacht voor de zaak en haalde de stichting het streefdoel van 1 miljoen euro aan tipgeld. De Vries had zich vastgebeten in deze zaak en was vastberaden om die op te lossen, zoals hij zich vaker op zogeheten ‘cold cases’ richtte.

Bron: Parool