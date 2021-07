DolfijnFM | Defensie moet aanwezigheid Caribische regio versterken

Defensie moet haar aanwezigheid in de Caribische regio uitbreiden. Dat blijkt blijkt uit antwoord van de Nederlandse regering op vragen van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties.

De uitbreiding is nodig om de veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied te beschermen. Daarin wordt samengewerkt met de VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en andere landen in de regio, zoals Colombia.

Behalve bestrijding van drugscriminaliteit gaat Defensie in haar veiligheidsbeleid ook in op de optredende effecten van extreem weer en de toekomstige gevolgen van klimaatverandering in rampenbestrijding

Bron: DolfijnFM