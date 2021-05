DolfijnFM | Daling integriteitsmeldingen bij de Kustwacht door covid

Vorig jaar waren er 24 integriteitsmeldingen bij de kustwacht. Dat staat in het jaarverslag 2020. Het gaat vooral om meldingen die te maken hebben met misbruik van positie en bevoegdheden, overschrijden van interne regels en werkafspraken en ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

In 2019 waren er nog 67 integriteitsmeldingen. De scherpe daling is volgens de Kustwacht onder andere het gevolg van Covid. Daardoor werken mensen meer thuis en hebben daardoor last van mogelijke incidenten op de werkvloer.

Bron: DolfijnFM